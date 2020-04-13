Войти
bmpd.livejournal.com

Учения "похоронной" роты армии США по обращению с телами умерших от коронавируса

314
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в Учения "похоронной" роты армии США по обращению с телами умерших от коронавируса.

8 апреля 2020 года министр Армии США Райан Маккарти проинспектировал 111-ю отдельную квартирмейстерскую роту, дислоцированную в Форт Ли (штат Вирджиния). Подразделение является военной похоронной командой, готовой к переброске в Нью-Йорк для оказания помощи гражданским властям в том, что касается печальной обязанности должным образом обращаться с телами умерших в период пандемии коронавируса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
14.08.2018
Минск планирует развернуть две новые механизированные бригады в ответ на увеличение группировок НАТО?
13.12.2017
"Ерш"-долгожитель
26.04.2017
Полярный патруль
16.08.2016
"Инновации зарождаются в тусовке равных"
11.01.2013
Мы должны создать новую национальную систему предупреждения о ракетном нападении
22.08.2011
Эксперты прочат российскому истребителю Т-50 большое будущее - Deutsche Welle, Германия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году