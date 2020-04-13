Оригинал взят у коллеги dambiev в Учения "похоронной" роты армии США по обращению с телами умерших от коронавируса.

8 апреля 2020 года министр Армии США Райан Маккарти проинспектировал 111-ю отдельную квартирмейстерскую роту, дислоцированную в Форт Ли (штат Вирджиния). Подразделение является военной похоронной командой, готовой к переброске в Нью-Йорк для оказания помощи гражданским властям в том, что касается печальной обязанности должным образом обращаться с телами умерших в период пандемии коронавируса.