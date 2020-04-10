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Интерфакс-АВН

В МИД РФ назвали фейком распространяемые в США обвинения в адрес России в связи с информацией о коронавирусе

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Роман Канащук/ТАСС

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В Москве с недоумением относятся к попыткам США обвинить Россию в дезинформации в связи с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, конечно, с недоумением и с удивлением наблюдаем за попытками некоторых американских средств массовой информации, кстати говоря, в том числе, и высокопоставленных официальных лиц, обвинить Россию в проведении некой дезинформационной кампании против США в привязке к инфекционной пандемии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что МИД РФ специально обратился в госдепартамент США "с требованием предоставить фактические подтверждения таких заявлений, учитывая, что они были сделаны, в том числе, официальными лицами".

"Никаких вразумительных объяснений подобных утверждений мы не получили, не говоря уже о каких-либо доказательствах, то есть получается, что американцы сами распространяют фейк", - сказала официальный представитель МИД РФ.

При этом она сообщила, что в Москве знают и "есть соответствующая подтверждающая информация о том, что координатором действий являются как раз государственные структуры США".

"Обвинения в адрес России не просто беспочвенные, они просто бессовестные", - сказала она.

"Мы расцениваем новые попытки обвинить Российскую Федерацию, приписать совершенно мифологические обвинения как неуместное продолжение русофобства, которое исповедуют определенные политические силы в Вашингтоне", - сказала Захарова.

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