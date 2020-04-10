Войти
Интерфакс-АВН

Производитель гиперзвуковых комплексов "Авангард" обещает выполнить гособоронзаказ в условиях распространения коронавируса

107
0
0
Ракетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Реутовское "НПО машиностроения" выполнит в условиях распространения коронавируса государственный оборонный заказ (ГОЗ) и зарубежные контракты, заявил первый замглавы АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" Александр Дергачев.

"Задачи государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки", - сказал Дергачев в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, которое провел в четверг президент РФ Владимир Путин.

Он сообщил, что в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции на предприятии организована работа по безусловному обеспечению ГОЗ и сохранению здоровья сотрудников. На головном предприятии в подмосковном Реутове, где сосредоточены основные инженерные кадры, на работу выходят 35% сотрудников.

"В подавляющем большинстве это жители Реутова, те, кто (живут) в пешей доступности до места работы, без задействования общественного транспорта", - пояснил Дергачев.

По его словам, на производственном объединении "Стрела" в Оренбургской области количество работающих достигает 90%.

"Создан оперативный штаб. Налажено взаимодействие с головной корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" по этому направлению, с региональными властями, предприятиями коорперации, подразделениями министерства обороны, с которыми предприятие ведет работы", - сообщил Дергачев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Похожие новости
03.02.2020
МО заказало у "НПО машиностроения" продлить срок эксплуатации ракет комплекса "Авангард"
20.11.2019
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
29.05.2019
Глава НПО машиностроения: противокорабельные крылатые ракеты станут гиперзвуковыми
30.01.2019
От дозвука до гиперзвука
19.03.2018
Взгляд с Запада на систему "Кинжал" и ядерную ракету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 02:15
  • 1
Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация
  • 10.04 01:10
  • 3
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 10.04 00:40
  • 3
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 23:54
  • 3
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 09.04 20:43
  • 3
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 18:23
  • 6
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 17:39
  • 55
Новый способ ведения боя
  • 09.04 17:31
  • 28
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 09.04 17:06
  • 34
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 16:51
  • 87
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 09.04 14:56
  • 132
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну