Производитель гиперзвуковых комплексов "Авангард" обещает выполнить гособоронзаказ в условиях распространения коронавируса

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Реутовское "НПО машиностроения" выполнит в условиях распространения коронавируса государственный оборонный заказ (ГОЗ) и зарубежные контракты, заявил первый замглавы АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" Александр Дергачев.

"Задачи государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки", - сказал Дергачев в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, которое провел в четверг президент РФ Владимир Путин.

Он сообщил, что в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции на предприятии организована работа по безусловному обеспечению ГОЗ и сохранению здоровья сотрудников. На головном предприятии в подмосковном Реутове, где сосредоточены основные инженерные кадры, на работу выходят 35% сотрудников.

"В подавляющем большинстве это жители Реутова, те, кто (живут) в пешей доступности до места работы, без задействования общественного транспорта", - пояснил Дергачев.

По его словам, на производственном объединении "Стрела" в Оренбургской области количество работающих достигает 90%.

"Создан оперативный штаб. Налажено взаимодействие с головной корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" по этому направлению, с региональными властями, предприятиями коорперации, подразделениями министерства обороны, с которыми предприятие ведет работы", - сообщил Дергачев.