«Циркон» готов к установке на кораблях

Гиперзвуковая ракета заканчивает испытания

На фоне праздничных мероприятий к Дню Военно-морского флота Минобороны рассказало о ходе испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». Она должна стать основным оружием наших перспективных фрегатов, крейсеров и подводных лодок на которых стоят универсальные пусковые установки 3С-14. Появление машины анонсировал Владимир Путин. В феврале 2019 года он заявил, что ракета разгоняется до 9 Махов и способна преодолеть тысячу километров. Если перевести эти данные в более наглядные для обывателя цифры: чтобы добраться от Москвы до Ростова-на-Дону «Циркону» потребуется всего пять минут, тогда как обычный путь на автомобиле, поезде или самолете занимает часы.

БЫСТРЕЕ ЗВУКА

«Проведенные с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета», – сообщили в Минобороны.

Первые испытания «Циркона» начались в минувшем декабре. В мае сообщалось, что в течение этого года комплекс протестируют с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М. Как заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, принять ракету на вооружение планируется в 2021–2022 годах. Он же рассказал, что первыми носителями ракеты станут корабли проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая подводная лодка проекта 949А «Иркутск». Первый корабль будет передан флоту в 2020 году, второй – в 2022-м.

Перед днем флота «Маршал Шапошников» действительно был представлен. Это хоть и не новая, но существенно модернизированная боевая единица – вместо двух 100-мм артиллерийский орудий в носовой части у него теперь стоит всего одна современная пушка А-190–1, а на месте второй артустановки, сделан ракетный погреб с универсальными пусковыми установками 3С-14. С их помощью можно запускать крылатые ракеты большой дальности «Калибр» или сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы». Как выглядит модернизированная АПЛ «Иркутск», неизвестно. Впрочем, это не столь важно. На ней «Циркон» заменит машины «Гранит» 1970-х годов выпуска. Считается, что новая ракета прямой наследник ПКР «Оникс» и при модернизации корабля в одну пусковую шахту подводной лодки их входит три штуки. В результате боезапас корабля возрастает с 24 до 72 ракет.

СИЛА ГОРЕНИЯ

При всем этом до сих пор не совсем ясно, что же такое «Циркон». Внешний облик и другие характеристики машины засекречены. Хотя некоторые выводы из отрывочных сведений можно сделать. Например, индийская BrahMos Aerospace Limited – совместное российско-индийское предприятие, выпускающее ракету на базе ПКР «Оникс», неоднократно демонстрировало макет ее гиперзвукового варианта. Индийцы рассказывали, что он не только существует в железе, но и готов к испытаниям. В 2011 году на аэрокосмическом салоне МАКС Центральный институт авиационного моторостроения из подмосковного Лыткарина показал, как может выглядеть «гиперзвуковая ракета» – рубленные, как топором, формы, напоминающие утконоса. В том же году Минобороны и Минпромторг отчитались, что потратили на исследование гиперзвуковых технологий 2 млрд руб.

Есть еще косвенные сведения, раскрывающие детали российской разработки. Так, в интервью газете «Известия» почетный гендиректор и почетный генконструктор ОАО «ВПК НПО машиностроения» Герберт Ефремов рассказал, каким может быть двигатель такого аппарата – воздушно-реактивным. По словам конструктора, ни один другой тип – жидкостный, реактивный или твердотопливный – не обеспечит длительный гиперзвуковой полет.

«Твердотопливный здесь вообще не годится, потому что он может разогнать, но лететь долго с ним невозможно. Такие двигатели у баллистических ракет типа «Булава», «Тополь». В случае с гиперзвуковыми ракетами это неприемлемо. На нашей ракете «Оникс» твердотопливный только стартовый ускоритель. Дальше она летит на жидкостном прямоточном воздушно-реактивном двигателе», – сообщил Герберт Ефремов.

При этом необходимо еще и специальное топливо.

«Жидкостный реактивный двигатель содержит окислитель и горючее в разных баках, которые смешиваются в камере сгорания. Воздушно-реактивный двигатель питается одним горючим: керосином, децилином или бицилином. Окислитель – набегающий кислород воздуха. Бицилин – топливо, получаемое из вакуумного газойля с применением гидрогенизационных процессов. Это жидкое горючее имеет очень большую плотность, позволяющую делать бак меньшего объема», – рассказал конструктор.

ЖЕРТВЕННЫЙ СЛОЙ

Существует еще одна сложность. Во время полета на скоростях более 6 Махов любой аппарат начинает двигаться в облаке плазмы. Он буквально горит, как метеорит. Для его защиты необходимы специальные жаропрочные материалы.

Герберт Ефремов рассказывает, что гиперзвуковые температуры уносят так называемый жертвенный слой – слой покрытия аппарата, который расходуется во время полета летательного аппарата. Поэтому оболочка ядерных боеголовок (входят в атмосферу на скоростях до 10 км в секунду) рассчитана так, что большая ее часть будет «съедена» гиперзвуком, а внутренняя начинка сохранится. Но у гиперзвуковой машины не может быть жертвенного слоя.

«Если ты летишь на управляемом изделии, то должен сохранить аэродинамическую форму. Нельзя «затуплять» изделие, чтобы у него обгорали носок и кромки крыльев», – отмечает конструктор.

В ходе МАКС-2019 их представили. Правда, весьма необычным способом. Производитель наших крылатых ракет, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), помимо основной продукции активно пиарила гражданскую. Сегодня ее необходимо производить в рамках диверсификации производства из-за снижения закупок в рамках гособоронзаказа.

Оказалось, что главное ноу-хау ракетчиков – эндопротез тазобедренного сустава из «углерод-углеродного» композита. Согласно пресс-релизу компании, этот материал выдерживает температуру горения до 2,5 тыс. градусов и по своим свойствам очень напоминает человеческую костную ткань. Это тот самый идеальный материал, который в отличие от титана приживается в человеческом теле и не требует повторных операций для его замены. Зачем протезу «терпеть» температуру горения в более чем 2 тыс. градусов, можно оставить за скобками.

НА ОСТРИЕ ПРОГРЕССА

«Циркон» – не единственная гиперзвуковая ракета, представленная для Российской армии. Например, их использует зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Есть и еще более грозная вещь – боевой блок «Авангард». Он устанавливается на модернизированные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ. На Западе за точность попадания в цель их называют «Стилет». Машины разработки 60-х годов прошлого века, но прошедшие благодаря Украине модернизацию в 2000-х и, наконец, доведенные до совершенства пару лет назад установкой на них ядерного блока нового поколения.

Вице-премьер Юрий Борисов, отвечающий за оборонку, рассказал, что изделие разгоняется до 30 Махов – это 36 тыс. км в час. При этом, как отмечает Борисов, принципиальное отличие комплекса заключается в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени.

Если перефразировать вице-премьера, то такой аппарат скачет из космоса в атмосферу и обратно, словно пущенный по воде «блинчик». Виляет не только по высоте, но и горизонту. Для управления таким полетом нужна хорошая спутниковая группировка, способная в каждый конкретный момент передать на «Авангард» данные о его расположении в пространстве и координатах цели. «Циркон», видимо, будет значительно проще. Западные средства противовоздушной обороны практически не видят летящие на сверхзвуковых скоростях объекты. Именно по этой причине наш С-400 «Триумф» стал таким популярным зенитно-ракетным комплексом на внешнем рынке. Это первая система ПВО, способная обнаружить, отследить, а главное – поразить такую цель. Поэтому с точки зрения управления «Циркон», видимо, станет, как и в случае с ракетами «Панциря», средством «увидел–поразил». То есть аналогом пули выпущенной из ружья в упор.

Дмитрий Литовкин