Более 60 образцов современной и перспективной техники инженерных войск будет представлено на МВТФ "Армия-2020"

ЦАМТО, 8 апреля. Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации примут активное участие в подготовке и проведении VI Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Выставочную экспозицию инженерных войск составят существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статических экспозициях, размещенных в павильонах и на открытых площадках парка "Патриот", так и в ходе динамического показа специальной техники на объектах полигона Алабино.

Всего в масштабе мероприятий форума спланированы к демонстрации более 60 образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектов групповой и индивидуальной экипировки саперов, а также других средств, применяемых инженерными войсками при выполнении специальных задач.

В рамках форума будут представлены новейшие технические средства, работа которых основана на комплексировании физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих средах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.