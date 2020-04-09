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ЦАМТО

Более 60 образцов современной и перспективной техники инженерных войск будет представлено на МВТФ "Армия-2020"

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Армия-2019
Армия-2019.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

ЦАМТО, 8 апреля. Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации примут активное участие в подготовке и проведении VI Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Выставочную экспозицию инженерных войск составят существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статических экспозициях, размещенных в павильонах и на открытых площадках парка "Патриот", так и в ходе динамического показа специальной техники на объектах полигона Алабино.

Всего в масштабе мероприятий форума спланированы к демонстрации более 60 образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектов групповой и индивидуальной экипировки саперов, а также других средств, применяемых инженерными войсками при выполнении специальных задач.

В рамках форума будут представлены новейшие технические средства, работа которых основана на комплексировании физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих средах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
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АРМИ-20XX
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