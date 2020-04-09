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bmpd.livejournal.com

Германия выдала экспортные лицензии на поставку кораблей в Египет и Израиль

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Как пишет Michel Cabirol в статье "Exportations d'armes : l'Allemagne approuve de nouvelles livraisons au Moyen Orient", опубликованной французским изданием "La Tribune", германское правительство в конце марта 2020 года разрешило поставку подводной лодки Египту и четырех корветов Израилю. Эти поставки подтверждают неплохое состояние германского ВПК и его экспортного потенциала, даже несмотря на замораживание военно-технического сотрудничества ФРГ с Саудовской Аравией.

Третья построенная для ВМС Египта на судостроительном предприятии Kieler Werft (бывшее Howaldtswerke-Deutsche Werft - HDW, входит в состав германского объединения thyssenkrupp Marine Systems - TKMS) дизель-электрическая подводная лодка S 43 проекта 209/1400Mod (египетский бортовой номер "867", строительный номер 449), на завершающем этапе испытаний. На заднем плане - достраивающийся на этом предприятии для ВМС Израиля только что спущенный на воду корвет Nitzachon проекта Saar 6 (четвертый и последнй в серии). Киль, 03.04.2020 (с) Frank Behling / twitter.com/kieldolphin

В соответствии с принятыми в Германии процедурами, правительство страны выдало экспортную лицензию на поставку образца вооружения, уже после того, как была одобрена соответствующий экспортный контракт, разрешая поставку уже готовой или подготавливаемой к сдаче военной продукции. Конкретно в данном случае в Египет была одобрена поставка третьей дизель-электрической подводной лодки проекта 209/1400Мod (S 43), построенной в Киле на судостроительном предприятии Kieler Werft (бывшее Howaldtswerke-Deutsche Werft - HDW) германского объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), находящейся сейчас на завершающем этапе испытаний и предполагаемая к сдаче Египту в ближайшие месяцы. Вторая строящаяся там же однотипная лодка S 44 должна быть сдана Египту через два года. Контракт на поставку Египту двух дополнительных подводных лодок проекта 209/1400Мod (в дополнение к двум уже построенным и сданным в 2016-2017 годах) был заключен в 2015 году и его стоимость составляет 900 млн евро.

Израилю одобрена поставка четырех корветов проекта Sa'ar 6, которые строит в том же Киле консорциум thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и German Naval Yards Kiel. Данный контракт пакетный, в отличие от египетского, где каждый передаваемый корпус одобряется отдельно. Переговоры относительно израильского контракта в 2011 году стали жертвой коррупционных подозрений. В целом же, его стоимость оценивается в 450 млн евро, из которых треть предоставляет германское правительство.

Наконец, Берлин также одобрил поставку боеприпасов в Катар для танков Leopard 2A7+ на сумму 180 млн евро.

Наряду с этим недавно Берлин продлил эмбарго на поставку вооружений Саудовской Аравии до 31 декабря 2020 года в формате, что новые контракты не одобряются, но и заключенные не аннулируются. Эмбарго было введено в 2018 году вслед за убийством саудовскими спецслужбами в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги и продлевалось в сентябре 2019 года сроком на полгода.

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Страны
Германия
Египет
Израиль
Катар
Саудовская Аравия
Франция
Продукция
Leopard-2
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
209 тип
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