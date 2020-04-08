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Интерфакс-АВН

В Сирии на фоне коронавируса ограничены контакты военных РФ с местным населением

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Колонна российской военной полиции в Сирии
Колонна российской военной полиции в Сирии.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Новиков

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская военная группировка в Сирии усилила санитарные меры на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Евгений Устинов.

"Введены режимно-ограничительные мероприятия, минимизирован контакт с местным населением, ограничен въезд и выезд транспортных средств, запрещены все мероприятия с массовым привлечением личного состава", - сказал Устинов во вторник на совещании под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Диагностика заболевания на коронавирусную инфекцию в группировке войск осуществляется с использование тест-систем. В наличии 990 тестов. Личный состав группировки войск средствами индивидуальной медицинской защиты и термометрии обеспечен полностью", - сообщил Устинов.

Командующий сказал, что к мероприятиям по профилактике коронавируса в группировке привлечены 4 медицинских отряда с возможностью развертывания общей емкости до 300 коек и формирования 15 врачебно-сестринских бригад.

"От войск радиационной, химической и биологической защиты - сводное подразделение специальной обработки и лаборатория диагностики", - сообщил Устинов.

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