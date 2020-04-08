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Военнослужащим США рекомендовано делать защитные маски из собственных футболок

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Как сообщило американское издание "Marine Corps Times", Школа боевого обеспечения морской пехоты США (Marine Corps Combat Service Support Schools) в Кэмп-Джонсон (штат Северная Каролина) распространила краткое пособие для военнослужащих морской пехоты США, рекомендующее делать им из своих форменных футболок защитные маски для снижения риска заражения коронавирусом COVID-19.

(с) Marine Corps Combat Service Support Schools

В комментариях на странице школы в Facebook.com пользователи ехидно пишут, что "мне очень нравится, как они заставляют тебя резать одну из своих футболок вместо того, чтобы выдать тебе правильную маску. А ведь могли бы заставить нас носить наши противогазы!" - "Ради бога, не подавайте им таких идей, иначе скоро мы все будем ходить в них [противогазах] 24/7" - откликается другой.

Ранее 5 апреля 2020 года министерство обороны США выпустило директиву, предписывающую всему личному составу министерства обороны и членам их семей в обязательном порядке носить лицевые защитные маски, если они не могут выдерживать по службе "социальную дистанцию" в шесть футов (1,8 м) от других людей: "вступает в силу немедленно, насколько это практически возможно: все лица, находящиеся на территории, сооружениях и ​​объектах министерства обороны, должны носить тканевые лицевые покрытия, если они не могут выдеривать социальную дистанцию ​​в шесть футов в общественных местах или на рабочих местах (это не относится к военнослужащим и членам их семей в личном жилье на военных объектах)".

Исключения из этого требования могут быть одобрены местными командирами или администраторами, но должны быть доложены командованию. На контрольно-пропускных пунктах может требоваться опускание лицевых масок для проверки личности.

При этом министерство обороны США заявило, что не будет выдавать защитные маски и что личный состав должен сам позаботиться о масках для себя. "В качестве временной меры всем людям рекомендуется изготавливать защитные покрытия для лица из предметов домашнего обихода или обычных материалов, таких как чистые футболки или другие чистые ткани, которые могут покрывать область носа и рта", - говорится в приказе. - "Медицинские средства индивидуальной защиты, такие как респираторы N95 или хирургические маски, не будут выдаваться для этой цели, поскольку они будут зарезервированы для соответствующего персонала".

Эта директива министерства обороны США была выпущена через два дня после того, как американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили общенациональную рекомендацию, согласно которой граждане должны носить немедицинские маски для лица во время нахождения в общественных местах. Это стало отменой более ранних рекомендаций CDC, отрицавших полезность лицевых масок. Изменение рекомендаций произошло из-за опасений, что даже бессимптомные носители коронавируса могут распространить его.

На 3 апреля в вооруженных силах США было 905 военнослужащих, диагностированных заражением COVID-19, а также еще 73, которые выздоровели по состоянию на эту дату. Число гражданских служащих министерства обороны США с COVID-19 составляло 395 человек, еще 11 человек выздоровели; также было заражено 244 членов семей военнослужащих, еще 12 выздоровели; и 106 гражданских подрядчиков министерства обороны США, двое выздоровели.

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Страны
США
Проекты
2020-й год
Медицина
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