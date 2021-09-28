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Футболки оптом женские, детские, мужские: обзор печатных технологий

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Фирменные футболки пользуются большой популярностью, они широко используются для создания корпоративного стиля и проведения промо акций с целью продвижения бренда компании. Покупая футболки оптом женские, следует выбрать размер, цвет, фасон и тираж, а также ознакомиться с используемыми печатными технологиями. Для печати на футболках применяются разные современные технологии, в том числе шелкотрафаретная, прямая цифровая и термотрансферная.


Особенности шелкотрафаретной печати

Выбирая печатную технологию, следует учитывать тираж, макет рисунка и материал футболки. Шелкотрафаретная печать требует использования специального трафарета, через который изображение переносится на ткань.

Отличительными особенностями шелкографии является:

  • отличная яркость рисунка;
  • устойчивость к выгоранию;
  • применение различных эффектов;
  • возможность одно- и двусторонней печати;
  • использование до шести цветов красок.

Возможно применение разных эффектов, среди которых фольгирование, глиттеры, флокирование, объемные картинки и светоотражающие краски. Для печати оригинальных изображений заказать детские футболки оптом по дешевой цене можно на сайте uson.com.ua/catalog/futbolka-detskaya/, на котором представлен их широкий ассортимент.

Для работы используется новейшее печатное оборудование и высококачественные материалы. Чем больше тираж, тем меньше получается стоимость печати на одном изделии. Конечная цена услуги зависит не только от тиража, но и количества цветов, размеров изображения.

Преимущества прямой цифровой печати

Для переноса изображения путем прямой цифровой печати используют специальный принтер. Получается четкая, яркая и насыщенная картинка, особенно на белой и светлой ткани. К другим преимуществам этой технологии относится следующее:

  • применение безопасных красок на водной основе;
  • доступная цена;
  • высокое качество;
  • отличная цветопередача мелких деталей.

Для печати можно заказать мужские футболки по оптовым ценам в компании Uson и выбрать нужный тираж с указанием размера, цвета и фасона. Их используют в рекламных целях или последующей продажи в розничных магазинах.

Термотрансферная печатная технология

Термотрансферная технология бывает двух типов: сублимация и флексопечать. В первом случае изображение создается на бумаге, а потом переносится на ткань при помощи термопресса.

Во втором случае рисунок вырезается из специальной пленки плоттером с последующим переносом на футболку. Отличительными особенностями термотрансфера является низкая стоимость услуги даже от одной единицы, универсальность, возможность применения различных фактур и эффектов.

В зависимости от используемой технологии печати рекомендуется подбирать футболки из натуральных или синтетических тканей. При этом важен цвет, так как на черных и темных материалах возможно использование не всех способов печати.

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