Футболки оптом женские, детские, мужские: обзор печатных технологий

Фирменные футболки пользуются большой популярностью, они широко используются для создания корпоративного стиля и проведения промо акций с целью продвижения бренда компании. Покупая футболки оптом женские, следует выбрать размер, цвет, фасон и тираж, а также ознакомиться с используемыми печатными технологиями. Для печати на футболках применяются разные современные технологии, в том числе шелкотрафаретная, прямая цифровая и термотрансферная.

Особенности шелкотрафаретной печати

Выбирая печатную технологию, следует учитывать тираж, макет рисунка и материал футболки. Шелкотрафаретная печать требует использования специального трафарета, через который изображение переносится на ткань.

Отличительными особенностями шелкографии является:

отличная яркость рисунка;

устойчивость к выгоранию;

применение различных эффектов;

возможность одно- и двусторонней печати;

использование до шести цветов красок.

Возможно применение разных эффектов, среди которых фольгирование, глиттеры, флокирование, объемные картинки и светоотражающие краски. Для печати оригинальных изображений заказать детские футболки оптом по дешевой цене можно на сайте uson.com.ua/catalog/futbolka-detskaya/, на котором представлен их широкий ассортимент.

Для работы используется новейшее печатное оборудование и высококачественные материалы. Чем больше тираж, тем меньше получается стоимость печати на одном изделии. Конечная цена услуги зависит не только от тиража, но и количества цветов, размеров изображения.

Преимущества прямой цифровой печати

Для переноса изображения путем прямой цифровой печати используют специальный принтер. Получается четкая, яркая и насыщенная картинка, особенно на белой и светлой ткани. К другим преимуществам этой технологии относится следующее:

применение безопасных красок на водной основе;

доступная цена;

высокое качество;

отличная цветопередача мелких деталей.

Для печати можно заказать мужские футболки по оптовым ценам в компании Uson и выбрать нужный тираж с указанием размера, цвета и фасона. Их используют в рекламных целях или последующей продажи в розничных магазинах.

Термотрансферная печатная технология

Термотрансферная технология бывает двух типов: сублимация и флексопечать. В первом случае изображение создается на бумаге, а потом переносится на ткань при помощи термопресса.

Во втором случае рисунок вырезается из специальной пленки плоттером с последующим переносом на футболку. Отличительными особенностями термотрансфера является низкая стоимость услуги даже от одной единицы, универсальность, возможность применения различных фактур и эффектов.

В зависимости от используемой технологии печати рекомендуется подбирать футболки из натуральных или синтетических тканей. При этом важен цвет, так как на черных и темных материалах возможно использование не всех способов печати.