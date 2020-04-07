Специалисты войск РХБЗ продемонстрируют современные образцы военной техники на форуме "Армия-2020"

ЦАМТО, 6 апреля. В ходе выставочной программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" в крытых павильонах и на открытых площадках будут представлены несколько образцов специальной техники войск РХБ защиты.

В частности, это тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, машины РХБ разведки, дымовая машина ТДА-3, контрольно-распределительный пункт для управления проведением специальной обработки КРПП-2, универсальная станция специальной обработка УССО и универсальная тепловая машина УТМ-80М.

Предприятиями оборонно-промышленного комплекса будут продемонстрированы, в том числе, и разработанные в инициативном порядке образцы средств РХБ защиты войск и населения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

VI Международный военно-технический форум "Армия-2020" состоится в августе 2020 года на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" (г.Кубинка, Московская обл.), полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.