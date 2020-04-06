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Военное обозрение

Курдские отряды севера Сирии вступили в бой с турецким контингентом и обвинили САА в обстреле «патруля»

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Турции подтверждает информацию о боестолкновении турецких военнослужащих с представителями вооружённого крыла Курдской рабочей партии PKK/YPG. В военном ведомстве Турции заявляют, что «боевики YPG с боем попытались проникнуть в зону проведения турецкими военными операций «Щит Евфрата» и «Источник мира».

Из сообщения министерства обороны Турции:

В общей сложности нашими военными были нейтрализованы 7 террористов: 5 пытавшихся проникнуть в зону проведения операции «Источник мира», 2 пытавшихся проникнуть в зону операции «Щит Евфрата».

Эти операции, напомним, турецкие войска проводят на севере Сирийской Арабской Республики.

Боевиками турецкие вооружённые силы называют курдские отряды.

О потерях среди турецких военных в результате боестолкновений не сообщается.

Тем временем представители курдской администрации севера Сирии обвинили сирийские правительственные войска в обстреле курдского «патруля» в городе Камышлы. Заявлено, что в результате обстрела погиб один представитель так называемых сил безопасности «Асаиш». Ещё один представитель «Асаиш», если верить этим сообщениям, был ранен.

В курдской администрации, которая пытается вести боевые действия и против турок, и против сирийских правительственных сил, обстрел военизированной колонны назвали «трусливым актом».

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Страны
Сирия
Турция
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