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Новый зенитный ракетный полк в Тикси на зенитных ракетных системах С-300ПС

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Оригинал взят у коллеги altyn73 в Вновь сформированный 414-й зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство.

Подразделения нового (414-й гвардейского Брестского Краснознамённого) зенитного ракетного полка (3-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и) ПВО Северного флота, дислоцированные (в поселке Тикси-3) на севере Республики Саха (Якутия), заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства российской Арктики и участка Северного морского пути.

В торжественной церемонии заступления на боевое дежурство принял участие командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Он осмотрел командный пункт и места несения боевого дежурств личным составом, проверил готовность боевых расчётов к действиям по типовым вводным, а также осмотрел позиции пусковых установок комплексов С-300ПС.

Вместе с ракетчиками на боевое дежурство заступили расчёты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации. дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, так и на острове Котельный, где расположена арктическая военная база Северного флота "Северный клевер".

До заступления на фактическое боевое дежурство военнослужащие частей, входящих в состав сформированного в прошлом году соединения ПВО Северного флота, в течение нескольких недель выполняли задачи опытного боевого дежурства.

СПРАВОЧНО:

Система С-300ПС предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника на значительных дальностях, в том числе от крылатых и баллистических ракет.

Пресс-служба Северного флота.

Фото пресс-службы СФ.

https://vk.com/wall-101918803_19238

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
Проекты
Арктика
СФ
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