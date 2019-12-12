Новый зенитный ракетный полк в Тикси и продолжение перевооружения Войск ПВО

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Пара новостей ПВО

Новый зенитно-ракетный полк 3-й дивизии ПВО Северного флота развернут в поселке Тикси-3 (Якутия). На вооружение полка поступили зенитно-ракетные системы С-300ПС

источник https://yakutia.info/article/192609

Строящийся в поселке Тикси блочно-модульный городок для размещения подразделений третьей дивизии противовоздушной обороны Северного флота РФ (Тикси-3) Глава Якутии Айсен Николаев посетил в рамках рабочей поездки в Булунский район. Напомним, что о возведении блочно-модульного городка в Тикси для размещения подразделений третьей дивизии противовоздушной обороны 45 -й армии Северного флота сообщил в декабре прошлого года министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на годовой коллегии военного ведомства. Сегодня в поселке активно идет строительство, в эксплуатацию уже сдано общежитие для военнослужащих на 100 мест.

Командир третьей дивизии противовоздушной обороны 45-й армии Северного флота Министерства обороны РФ, полковник Сергей Денисов рассказал Главе Якутии о строящихся объектах, показал военную технику и новое общежитие. По его словам, городок будет состоять из 11 объектов, включая общежития, административный корпус, дизельную электростанцию, хранилища воды и топлива, столовую и гараж. Все они, добавил он, будут связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики.

"Были времена, когда ставился вопрос о ликвидации воинских частей Тикси. Но сегодня поселок вновь становится одним из базовых точек вооруженных сил России. Сегодня здесь идёт активное строительство, которое связано не только с комплексным повышением обороноспособности нашей страны, но и созданием социальной инфраструктуры. Считаю, что это большое событие, дающее возможность Тикси развиваться, с твёрдой уверенностью смотреть в будущее", - прокомментировал Айсен Николаев по итогам визита.

Руководитель республики также сообщил, что в ближайшие годы в военном городке будут созданы рабочие места для гражданских лиц, в первую очередь, для местных жителей.

Очередной полковой комплект С-400 передан в войска ПВО. Всего с 2007 г. в Вооруженные Силы России поступил 61 дивизион ЗРС С-400. При экспортной цене в 500 млн.долл.за дивизион, программа выпуска С-400 стала самой дорогостоящей среди других систем вооружения.

Расчеты ПВО 568-го зенитно-ракетного полка Центрального военного округа в Самарской области получат в следующем году комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Об этом сообщает пресс-служба округа со ссылкой на командира 76-й дивизии противовоздушной обороны генерал-майора Сергея Тихонова.

"В 2020 году мы планируем перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской области на новый комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"", - сказал Тихонов.

По словам Тихонова, в 2018-2019 годах дивизия получила на вооружение современные радиолокаторы и зенитные установки: ракетные комплексы С-400 для саратовского полка, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", радиолокационные комплексы "Небо-М", "Небо-У" и другие. Он подчеркнул, что это позволило повысить боевые возможности и диапазон работы дивизии.

источник https://tvzvezda.ru/news/opk/content/20191210152-QIskL.html