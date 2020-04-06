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ЦАМТО

Расчеты комплексов ПВО С-300 СФ заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства Арктики

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ЗРК С-300
ЗРК С-300.
Источник изображения: Минобороны РФ / РИА Новости

ЦАМТО, 3 апреля. Подразделения нового зенитного ракетного полка объединения ПВО Северного флота, дислоцированные на севере Республики Саха (Якутия), заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства российской Арктики и участка Северного морского пути.

В торжественной церемонии заступления на боевое дежурство принял участие командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Он осмотрел командный пункт и места несения боевого дежурства личным составом, проверил готовность боевых расчетов к действиям по типовым вводным, а также осмотрел позиции пусковых установок комплексов С-300ПС.

Вместе с ракетчиками на боевое дежурство заступили расчеты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации, дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, так и на острове Котельный, где расположена арктическая военная база Северного флота "Северный клевер".

До заступления на фактическое боевое дежурство военнослужащие частей, входящих в состав сформированного в прошлом году соединения ПВО Северного флота, в течение нескольких недель выполняли задачи опытного боевого дежурства, сообщает пресс-служба СФ.

Справочно:

Система С-300ПС предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника на значительных дальностях, в том числе от крылатых и баллистических ракет.

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Россия
Продукция
С-300
С-300П
Проекты
Арктика
СФ
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