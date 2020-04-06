Командир американского авианосца Theodore Roosevelt снят с должности

2 апреля 2020 года стало известно о смещении с должности командира американского атомного авианосца CVN 71 Theodore Roosevelt типа Nimitz кэптена Бретта Крозье (Brett Crozier), который ранее 30 марта 2020 года обратился с командованию ВМС США с требованием принять меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 среди экипажа корабля, включая возможное помещение всего экипажа в разделенные карантинные зоны на берегу на острове Гуам.

Кэптен ВМС США Бретт Э. Крозье (с) ВМС США

Обращение кэптена Крозье попало в газету "San Francisco Chronicle" и получило широкий резонанс.

Исполняющий обязанности морского министра США Томас Модли объявил на брифинге 2 апреля, что он смещает Крозье с должности, обвинив кэптена в создании паники на корабле и среди членов семьи экипажа посредством распространения своего доклада среди слишком большого количества адресатов - хотя Модли прямо не обвинил Крозье в утечке доклада в газету "San Francisco Chronicle".

Модли заявил, что ситуация с коронавирусом на корабле "оказалась непосильной для кэптена" Крозье, он оказался "перегружен" ей и лучшим выходом стало освобождение его от должности командира авианосца.

Модли заявил, что "для нас было большим сюрпризом прочитать письмо [командира корабля] в газете. Оно не должно было утечь в СМИ - это была его ответственность". Согласно Модли, меморандум Крозье "вызвал тревогу без необходимости", создавая впечатление, что руководство ВМС США не прислушивалось к его опасениям, когда на самом деле необходимые ресурсы уже были на пути к кораблю, и что "в военно-морских силах царит паника и они не могут найти выход из ситуации, а это неправда". Модли также утверждал, что меморандум Крозье не отражает реальные условия на борту Theodore Roosevelt . "Реальность того, что сейчас происходит на корабле, состоит в том, что у нас около 114 моряков, которые дали позитивный результат [на вирус COVID-19]", - сказал Модли.- "Я могу сказать вам с большой уверенностью, что их будет больше. Их, вероятно, будет сотни. Из 114 моряков ни один не был госпитализирован и не должен был быть госпитализирован".

Модли также сказал, что Крозье сказал ему в среду, что на корабле есть шесть аппаратов ИВЛ, которых достаточно для экипажа.

В своей записке от 30 марта Крозье подробно описал невозможность социального дистанцирования на борту военного корабля, и что просто тестирование моряков не сделает ничего, чтобы замедлить распространение COVID-19. Фактически, как он написал, распространение болезни на корабле ускорялось.

Крозье также объяснил, что групповой карантин для моряков, перемещенных на берег, не работал, отметив, что по крайней мере два моряка, перемещенные в открытый спортивный зал, дали положительный результат на COVID-19 в то время, когда он писал меморандум.

Он предложил перевести около 90% из примерно 4000 членов экипажа Theodore Roosevelt в индивидуальные карантины на берегу на Гуаме, оставив при этом небольшое количество членов экипажа на борту для дезинфекции корабля, обслуживания ядерных реакторов авианосца и выполнения других важных задач.

"Удаление большей части экипажа с развернутого американского атомного авианосца и изоляция его на две недели может показаться необычайной мерой... Это необходимый риск", - написал Крозье. - "Нахождение более 4000 мужчин и женщин на борту Theodore Roosevelt - это ненужный риск, который подрывает доверие тех моряков, которые вверили нам свое здоровье".

"Это потребует политического решения, но это будет правильным", - написал Крозье. - "Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, то мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе - наших моряках".

2 апреля Модли заявил, что, по его мнению, Крозье продемонстрировал "крайне плохие суждения в разгар кризиса", отправив свою записку от 20 до 30 человекам, и это вызвало сомнения в способности Theodore Roosevelt к развертыванию в случае необходимости.

Модли также утверждал, что Крозье зашел слишком далеко, заявив, что моряки могут умереть от коронавируса.

"Никто не знает, что это правда", - сказал Модли. - "Это не согласуется с данными, которые у нас есть сейчас на корабле. Если мы предпримем действия, которые собираемся предпринять, то надеюсь, этого не будет".

"Все данные, которые я собрал во время своих обсуждений с ним [Крозье], с другими [офицерами], а также факты, - все это заставляет меня поверить, что у нас сейчас может быть лучшее командование кораблем, чтобы помочь людям в этом кризисе", - добавил Модли.

Начальник военно-морских операций (CNO - командующий) ВМС США адмирал Майкл Гилдэй поддержал решение об увольнении Бретта Крозье, употребив при этом стандартную формулировку "в связи с утратой доверия".

В то же время, сместив Крозье за "вынос мусора из избы", руководство ВМС США фактически согласилось с его предложениемо проведении на берегу на Гуаме карантина для большей части экипажа авианосца, с оставлением на борту корабля только "скелетной части" экипажа. Одновременно проводится полное тестирование всех членов экипажа на коронавирус. В то же время командование приняло решение не возвращать корабль к месту постоянного базирования в Сан-Диего.

Напомним, что 24 марта на борту авианосца CVN 71 Theodore Roosevelt , находившегося в боевом походе в Тихом океане, были выявлены три моряка, зараженные COVID-19, после этого число зараженных начало возрастать. В результате по приказу командования авианосец был вынужден идти на Гуам, прибыв туда 27 марта, когда на борту было уже 25 человек с показаниями на коронавирус. На Гуаме небольшая часть экипажа была помещена в карантин. Однако это не предотвратило распространение эпидемии среди скученного экипажа в 4000 человек на борту авианосца. Сообщалось, что на 30 марта позитивный результат на коронавирус имели уже более 100 членов экипажа Theodore Roosevelt , хотя тяжело больных среди них не было.

Кэптен Бретт Э. Крозье родился в 1970 году, окончил Военно-морскую академию США в Аннаполисе в 1992 году. В 1994 году окончил летную подготовку и первоначально был пилотом корабельного вертолета SH-60B, затем прошел переучивание на истребители F/A-18 Hornet и командовал эскадрильей VFA-94 этих самолетов. В апреле 2014 года был назначен старшим помощником командира авианосца CVN 76 Ronald Reagan, в июне 2017 года - командиром корабля управления LCC 19 Blue Ridge. С ноября 2018 года был командиром авианосца CVN 71 Theodore Roosevelt.