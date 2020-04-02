Заражение коронавирусом экипажа американского атомного авианосца Theodore Roosevelt

Как сообщают американские СМИ, командир американского атомного авианосца CVN 71 Theodore Roosevelt типа Nimitz кэптен Бретт Крозье (Brett Crozier) 30 марта 2020 года обратился с командованию ВМС США с требованием принять меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 среди экипажа корабля, включая возможное помещение всего экипажа в разделенные карантинные зоны на берегу. Обращение было направлено после того, как число зараженных коронавирусом членов экипажа авианосца, находящегося сейчас на острове Гуам в Тихом океане, превысило 100 человек из примерно 4000 экипажа.

Американский атомный авианосец CVN 71 Theodore Roosevelt типа Nimitz перед прибытием на Гуам, март 2020 года (с) Nicholas Huynh / ВМС США

24 марта на борту авианосца CVN 71 Theodore Roosevelt , находившегося в боевом походе в Тихом океане, были выявлены три моряка, зараженные COVID-19, после этого чимсло зараженных начало возрастать. В результате по приказу командования авианосец был вынужден идти на Гуам, прибыв туда 27 марта, когда на борту было уже 25 человек с показаниями на коронавирус. На Гуаме небольшая часть экипажа была помещена в карантин. Однако это не предотвратило распространение эпидемии среди скученного экипажа в 4000 человек на борту авианосца.

По сообщениям прессы со ссылкой на высокопоставленных морских офицеров, к вечеру 30 марта позитивный результат на коронавирус имели уже от 150 до 200 членов экипажа CVN 71 Theodore Roosevelt , хотя тяжело больных среди них не было.

Текст обращения командира авианосца кэптена Крозье был получен через неофициальные каналы газетой "San Francisco Chronicle" и подтвержден газете одним из старших офицеров корабля.

В рапорте на четырех страницах командованию ВМС США кэптен Крозье заявил, что после прибытия на Гуам только небольшое количество зараженных моряков корабля было изолировано. Большая часть экипажа остается на борту корабля, где невозможно следовать официальным правилам 14-дневного карантина и социального дистанцирования."Из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, мы этого не делаем", - написал Крозье. - "Распространение болезни продолжается и ускоряется".

Он запросил "соответствующие карантинные помещения" на берегу Гуама для всего его экипажа "как можно скорее".

Крозье указал, что из выделенных карантинных помещений только одно соответствует требованиям, и что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Центр общественного здравоохранения ВМС и Корпуса морской пехоты США выступают против группового карантина для экипажа и вместо этого предлагают индивидуальный карантин. По мнению Крозье, это только замедлит распространение коронавируса среди экипажа, а не предотвратит его.

По предложению Крозье, только примерно 10 процентов экипажа Theodore Roosevelt должны остаться на борту, чтобы, помимо прочего, поддерживать реакторную установку и проводить дезинфекцию корабля. Остальные должны быть индивидуально изолированы с корабля.

"Удаление большей части экипажа с развернутого американского атомного авианосца и изоляция его на две недели может показаться необычайной мерой... Это необходимый риск", - написал Крозье. - "Нахождение более 4000 мужчин и женщин на борту Theodore Roosevelt - это ненужный риск, который подрывает доверие тех моряков, которые вверили нам свое здоровье".

"Это потребует политического решения, но это будет правильным", - написал Крозье. - "Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, то мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе - наших моряках".

На 31 марта командование ВМС США еще не дало ответа на это обращение.

В то же время исполняющий обязанности морского министра США Томас Модли выразил уверенность, что на авианосце удалось выявить всех членов экипажа, которые были в контакте с тремя зараженными моряками, и они были помещены в карантин. Модли сообщил, что ведется 100-процентное тестирование экипажа авианосца.

"Это пример того, как мы можем поддерживать развертывание наших кораблей в море и на переходах, даже с случаями COVID-19", - сказал Модли.

Кэптен ВМС США в отставке Лоуренс Корб, бывший заместителем министра обороны США в администрации Рейгана, а в настоящее время являющийся старшим научным сотрудником аналитического Центра за американский прогресс (Center for American Progress) сказал, что "это очень необычно" для командира авианосца - человека, который, как правило, нацелен на адмиральскую карьеру, - подать такое обращение. - "Это показывает, что это человек, который ставит благополучие своих моряков выше своей карьеры".

27 марта телеканал "Fox News" сообщил, что на атомном авианосце СVN 76 Ronald Reagan также выявлены два случая заражения COVID-19. Ronald Reagan стал сейчас единственным авианосцем ВМС США на передовом развертывании в Тихом океане, и угроза распространения пандемии коронавируса и на него создает предпосылки для ситуации, когда оба американских авианосца в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут выведены из строя.

На 31 марта министерство обороны США официально сообщило о 673 выявленных случаях COVID-19 среди военнослужащих вооруженных сил США. Было сообщено, что 28 марта капитан Национальной гвардии Нью-Джерси Дуглас Линн Хикок стал первым военнослужащим, скончавшимся от вируса.

UPD: 31 марта исполняющий обязанности морского министра США Томас Модли сообщил о фактическом принятии предложений командира авианосца Theodore Roosevelt кэптена Бретта Крозье c решением о проведении на берегу на Гуаме карантина для большей части экипажа авианосца, с оставлением на борту корабля только "скелетной части" экипажа.