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Военное обозрение

Китайская пресса: Германия хочет убрать ядерное оружие США со своей территории

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Источник изображения: topwar.ru

Германия скоро откажется размещать у себя американское ядерное оружие. Оценку нарастающему стремлению немцев освободиться от военных объектов США на своей территории даёт китайская пресса, а именно - издание Sohu.

После поражения Германии во Второй мировой войне, на ее территории были размещены войска союзников по антигитлеровской коалиции, в том числе и американские. Поскольку вскоре началась Холодная война между СССР и США, Вашингтон на протяжении десятилетий наращивал свое военное присутствие в Западной Германии, размещая там самые разные воинские части и военные объекты – от танковых соединений до стратегической авиации. Естественно, было размещено в Германии и ядерное оружие.

Хотя после падения Берлинской стены Германия стала единым государством, а вскоре распался и Советский Союз, США выводить свои войска с территории ФРГ не спешили. До сих пор, хотя прошло уже тридцать лет после объединения Германии, на ее территории находятся американские военные объекты.

Большая часть американского ядерного оружия, если верить официальной информации, с территории Германии к 2010-м годам была вывезена, но не менее 20 ядерных бомб все же еще находятся в ФРГ. И вывозить их американское руководство не спешит, предпочитая запугивать европейские страны мнимой российской угрозой и утверждать, что лишь США могут спасти Европу от многочисленных рисков – "от России до исламского радикализма".

Между тем, в самой Германии, как пишет Sohu, раздается все больше голосов за полный вывоз американского ядерного оружия. Спустя 75 лет после Второй мировой войны Германия рассчитывает изменить свой политический статус. Эта страна играет ведущую роль в Евросоюзе, но при этом на ее территории размещаются иностранные (американские) войска и находится ядерное оружие, которое представляет опасность для самих немцев.

Растущий статус Германии в Европе и ее экономическое развитие так или иначе породят и рост политических амбиций. Берлину будет все менее приятно присутствие американских военных и само нахождение в положении клиента, вассала Соединенных Штатов. Да и США теряют былое могущество на фоне происходящих политических и экономических трансформаций мирового масштаба.

Как пишет Sohu, совершенно не важно, кто будет управлять Германией, но факт в том, что любой руководитель в конечном итоге также будет настаивать на постепенной ликвидации американских военных объектов в стране. Ведь присутствие иностранных войск порождает сразу несколько негативных факторов: оскорбляет германский национальный суверенитет, создает угрозу экологической безопасности страны, подрывает самостоятельность Евросоюза, приводит к большим финансовым затратам на обеспечение жизнедеятельности войск и военных объектов.

Германия вполне может быть «боссом» в Европе и в этом случае она должна не позволить Вашингтону давать ей указания. Но это обстоятельство свидетельствует и о том, что Североатлантический альянс не очень стабилен,

- подчеркивает автор китайского издания.

Вплоть до настоящего времени, политической возможности освободить свою территорию от американского военного присутствия у Германии не было, но кто знает, не появится ли она в самом обозримом будущем? Тем более, и в самих США сейчас все чаще говорят о необходимости сокращения американского военного присутствия за океаном.

Президент США Дональд Трамп как раз является активным сторонником такого сокращения. Опытный бизнесмен, он привык из всего извлекать выгоду и сейчас пытается заставить европейские страны платить еще больше денег за присутствие на их же территориях американских войск и военных объектов.

Германия, по мнению американцев, платит мало, поэтому Берлину не раз угрожали перевести войска в Польшу или страны Прибалтики. Впрочем, угроза ли это? Немцы и сами будут весьма рады, если американские военные навсегда покинут их страну.

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Германия
Китай
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