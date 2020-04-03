Gazeta (Польша): Россия отправляет помощь в США и может использовать этот шаг в пропагандистских целях

Россия послала американцам маски и медицинское оборудование, но некоторые предупреждают, что это не альтруистический шаг. «Гардиан», например, намекает, что Кремль использует эту тему в своей пропаганде. Читатели комментируют, почему кому-то не нравится российская помощь.

"Трамп с признательностью принял помощь", - сообщил пресс-секретарь Кремля. В США уже полетел самолет с медицинским оборудованием, однако, этот шаг может иметь мало общего с желанием помочь. Звучат мнения, что Кремль использует его в своей пропаганде.

Эта история напоминает ход пресс-секретаря правительства ПНР Ежи Урбана (Jerzy Urban). В 1986 году, когда в нашу страну прибыло сухое молоко из США, представитель коммунистических властей заявил, что мы отправим американцам спальные мешки и одеяла для нью-йоркских бездомных.

Сообщая о том, что президент России Владимир Путин отправил в США самолет с масками и медицинским оборудованием, газета "Гардиан" обращает внимание на мнение комментаторов. Те говорят, что этот, на первый взгляд альтруистический шаг, Кремль может использовать в своей пропаганде. Ан-124-100 вылетел из аэропорта "Чкаловский", российские государственные телеканалы подробно рассказывали, какой груз он взял на борт. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Трамп принял гуманитарную помощь с признательностью.

В тот же самый день, в среду, о российской дезинформации и пропаганде говорил глава НАТО Йенс Столтенберг. Журналисты в ходе видеоконференции спросили его о них не только в контексте пандемии коронавируса, но и присоединения к Альянсу Северной Македонии.

"Мы видели такие проявления дезинформации и пропаганды. Убежден, что лучший ответ - это предоставление общественности фактической информации о нашей деятельности. Это лучший путь для противодействия дезинформации и пропаганде. Ответом НАТО будет прозрачность, правда, защита прав открытого общества и свободной прессы, которые приобретают особое значение в такое время, как сейчас", - заявил генеральный секретарь Альянса.

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Комментарии читателей:

m1224

Тему используют в рекламных целях, как уже используется помощь Германии Италии, Китая - Польше и так далее.

Magickiller

Ну, используют, кому какое дело? Пропаганда России предназначена для внутреннего потребления, пусть что хочет, то своим людям и рассказывает. Что, во имя идеологии Трампу нужно было отказаться? Все, пожалуй, видят, какая сейчас обстановка в США, там будет гораздо хуже, чем в Италии.

Atmt

То есть Россия самолет отправила, США его приняли, а НАТО называет это пропагандистским шагом, но не объясняет почему, что плохого в предложении такой помощи. В целом, что бы Путин ни сделал, все будет плохо. У этого Столтенберга, пожалуй, какие-то свои проблемы.

Mark van Reesk

Это больные люди, которые делают карьеру на ненависти, они готовы ради нее пожертвовать жизнью всех и каждого. Дональд прекрасно знает, что любая, даже скромная помощь важна. Армагеддон требует объединения усилий, поодиночке нам не справиться.

komunikat.4

Как некоторым стало неприятно, что помощь полетела за океан! Россияне помогают итальянцам и американцам, потому что у них есть в этом свой интерес, а с нами они не дружат, поэтому и помощь не оказывают.

c.t.k

Я так понимаю, что если бы россияне собрались отправить нам самолет с помощью, мы бы отказались?

ernst-lemingway

Реальность, к сожалению, показывает, что богатые западные демократические страны оказались бессильны перед лицом пандемии, а полицейские авторитарные сатрапии преуспели. Китай вполне быстро подавил распространение вируса, а Европа и США будут бороться с ним гораздо дольше, у них будет больше жертв. Мы видим, что не все решают деньги. Станет ли это уроком на будущее? Сомневаюсь, все останется по-прежнему, только вирус уйдет.

Poszum

Чем дешевле нефть, тем вежливее Путин. А в последнее время она стоит очень мало…