Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Арктика" получит двигатель через год. Неисправный агрегат могут заменить в доке в Кронштадте", гребной электродвигатель на атомном ледоколе "Арктика" не подлежит восстановлению, его планируется заменить в доке в Кронштадте в 2021 году. Правительство прорабатывает различные варианты сдачи ледокола, который должен быть передан заказчику не позже мая 2020 года. Не исключена его сдача в "опытную эксплуатацию" с потерей мощности с 60 МВт до 50 МВт. Сейчас судно продолжает испытания - запущена система электродвижения, реакторы и паровая система,- но сроки их завершения будут сдвинуты из-за нерабочей недели.

Три первых линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) у стенки АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) - спереди "Урал", за ним "Арктика", за ним "Сибирь". 07.03.2020 (с) Curious / forums.airbase.ru

Как стало известно "Ъ", 25 марта на атомном ледоколе "Арктика" была запущена система электродвижения. Были подключены "все два с половиной" гребных электродвигателя (ГЭД), рассказали "Ъ" источники, знакомые с ситуацией. О частичном выходе из строя правого ГЭД на швартовых испытаниях "Ъ" сообщал 10 февраля и 19 февраля. Несмотря на это, было принято решение продолжать швартовые и ходовые испытания, и к настоящему моменту на ледоколе успешно запущены реакторы и паровая система. Работы планировалось завершить до конца марта, после чего отправить "Арктику" на ледовые испытания. Но, по словам источников "Ъ", теперь эти сроки невозможно соблюсти из-за указа президента о нерабочей неделе. В итоге, по мнению собеседников, будет объявлен форс-мажор, а работы придется сдвинуть на апрель.

Контракт на строительство головного атомного ледокола "Арктика" на входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводе заключен в 2012 году. Стоимость - 37 млрд руб. Изначально "Арктику" планировали сдать в 2017 году, но сроки неоднократно переносились. По последним данным, ледокол должен был быть передан заказчику до конца мая, после ледовых испытаний.

В ОСК "Ъ" сообщили, что корпорация неукоснительно следует распоряжениям президента и правительства. С учетом непрерывного характера части работ на ледоколе "Арктика", прежде всего с точки зрения обеспечения безопасности, будет задействован минимальный персонал, поясняют в ОСК. "На судне осталось завершить ряд пусконаладочных работ, строительные работы выполнены в полном объеме. Проблемные вопросы в ходе пусконаладки, конечно, возникают, но предприятие с ними справляется. Далее атомоходу предстоит завершить ходовые испытания",- поясняют в корпорации.

По данным "Ъ", опасения относительно серьезности повреждений правого ГЭД подтвердились: по итогам работы комиссии установлено, что починить двигатель на борту невозможно и требуется его замена.

Комиссия допустила эксплуатацию ледокола с ограничением мощности до 50 МВт, рассказывают собеседники "Ъ". Собеседник "Ъ" в отрасли уточняет: хотя фактическая мощность исправных двигателей составит 50 МВт, на практике она может сократиться до 40 МВт из-за невозможности полностью задействовать левый ГЭД.

Точные причины аварии, по мнению комиссии, можно установить только после разборки двигателя. По словам источников "Ъ", в качестве непосредственной причины аварии рассматривается пробой изоляции обмоток статора и лавинообразное развитие их повреждений. Причиной пробоя могло стать перенапряжение в первых витках катушек обмотки в сочетании с локальными повреждениями изоляции, а также ошибка монтажа при подключении или изготовлении электродвигателя, а именно ошибочное подключение однофазной обмотки одной из двух звезд статора (нарушены подключения начала и конца обмотки).

Как говорят источники "Ъ", сейчас рассматриваются разные варианты дальнейшей судьбы "Арктики".

Наиболее вероятный - ледокол будет сдан в этом году в так называемую опытную эксплуатацию с ограниченной мощностью. Но это решение должно быть принято на уровне правительства, говорят они. В ОСК также подтверждают, что переговоры по условиям сдачи ледокола в опытную эксплуатацию продолжаются. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова и "Росатоме" тему не комментировали. В Минпромторге на запрос "Ъ" не ответили.

Через год, по данным "Ъ", предполагается замена неисправного двигателя, для чего "Арктику" нужно поставить в док. Среди наиболее вероятных вариантов - док Кронштадтского морского завода (входит в ОСК). Другой вариант - модернизированный док на 35 СРЗ в Мурманске, но там пока продолжаются работы, отмечают источники "Ъ". В ОСК также подтверждают, что правый ГЭД возможно заменить в доке на Кронштадтском заводе в 2021 году - по предварительным оценкам, модернизация дока для этого не потребуется. Срок обозначен с учетом времени, необходимого для изготовления нового электродвигателя, заключили в ОСК.