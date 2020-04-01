Потери разные у стран участников Второй мировой, но Победа - одна

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому информационному каналу Fox News 30 марта, заявил, что СССР потерял во Второй мировой войне (ВМВ) 50 млн человек. При этом Трамп сказал, что СССР и США, в этой войне были партнерами и сражались вместе. Союзники внесли большой вклад в общую Победу над фашизмом, но главную роль в Победе сыграл Советский Союз.

В тот же день в беседе с ИА «Интерфакс» помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский назвал данные Трампа сильно завышенными «Цифра 50 миллионов, видимо, взята кем-то из советников Трампа при подготовке выступления. Есть официальные цифры потерь нашей страны и союзников в годы Второй Мировой войны. Эти цифры тщательно выверялись и перепроверялись», - заявил Мединский.

По его словам, согласно последним документам и исследованиям, СССР потерял во ВМВ почти 26 млн. 700 тыс. человек - военнослужащих и гражданских лиц. «Из них потери Красной армии, с учетом боев на Дальнем Востоке в августе 1945 года, - 8 668 400 человек. В эту цифру входят солдаты и офицеры РККА, которые были убиты на поле боя, умерли от ран или погибли в плену. И оставшиеся еще около 18 млн - это главным образом мирное население, жертвы чудовищного геноцида: от детей, умерших в младенчестве, до сожженных заживо жителей деревень и городов», - сказал помощник президента.

«Потери военнослужащих Красной армии в немецком плену были чудовищными - погибли 57% попавших в плен. С военнопленными ни одной другой державы фашисты не обращались с такой беспощадной изуверской жестокостью как с пленными красноармейцами. Из попавших в немецкий плен американцев и англичан умерло около 4%», - отметил Мединский.

«Нам отрадно, что президент США отметил огромный вклад нашей страны в победу над фашизмом - гитлеровской Германией и её многочисленными союзниками. СССР Великобритания, США и чуть позже силы «Свободной Франции» были основными союзниками в годы войны. Конечно, вклад каждой из сторон очень важен. При этом вклад Советского союза стал абсолютным и определяющим», - заявил глава РВИО.

По его словам, третьей после СССР и Германии страна по человеческим потерям во ВМВ стала Польша. «Ее потери среди гражданского населения и военнослужащих, включая боевые действия сентября 1939 года и последующую борьбу с фашистами Армии Крайова и Армии Людова, составили, по разным исследованиям до 6 млн человек. Точные потери среди мирных жителей на польской территории, главным образом, среди евреев посчитать очень сложно», - заметил Мединский.

«Потери США во ВМВ на всех театрах военных действий: 418 тыс. человек, включая Тихий океан. Британия потеряла около 400 тыс. человек, включая погибших среди мирного населения от немецких бомбежек», - сообщил он. «Конечно, потери США и Великобритании несопоставимы с нашими потерями. Но это не значит, что мы не ценим их вклад и не понимаем, что каждая жизнь - бесценна. Каждый солдат, павший на этой войне - американец, англичанин, советский гражданин - это герой. Для нас в равной степени героями являются и рядовой Иванов, сражавшийся под Сталинградом, и «рядовой Райан», высадившийся в Нормандии, - заявил Мединский и добавил, что «лейтенант армии США Робертсон и лейтенант РККА Сильвашко, которые пожали друг другу руки на берегу Эльбы в апреле 1945 года» - одинаковые герои. «Мы все вместе победили самое страшное зло в истории человечества», - заключил помощник главы России.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»