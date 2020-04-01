Срочное строительство военных медицинских центров Министерства обороны России

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации наращивает темпы строительства 16 многофункциональных военных медицинских центров.

30 марта 2020 года на площадке строительства медицинского центра в городе Одинцово состоялось селекторное совещание под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова, в ходе которого в режиме видеоконференцсвязи были заслушаны доклады о ведении работ со всех площадок строительства.

Строительство многофункционального военного медицинского центра Министерства обороны Российской Федерации в Одинцово (Московская область), 30.03.2020 (с) Министерства обороны Российской Федерации

За истекшие сутки численность рабочих задействованных на площадках строительства 16 многофункциональных медицинских центров, возводимых Минобороны России в 15 регионах страны увеличена на 1 тыс., и на сегодняшний день составила более 4,5 тыс. человек.

Работы развернуты в круглосуточном режиме в три смены. На всех объектах строительства выполнена заливка фундаментов, производится монтаж зданий новых центров. На объектах задействовано свыше 800 единиц строительной и специальной техники. Строительство всех 16-ти медицинских центров ведется с опережением графика.

Строительство медицинских центров ведётся по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.

Учитывая важность и сроки реализуемой задачи, координация и контроль хода работ по строительству центров осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Определен соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля текущего года. Также в период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов во время посещения строительства многофункционального военного медицинского центра Министерства обороны Российской Федерации в Одинцово (Московская область), 30.03.2020 (с) Министерства обороны Российской Федерации