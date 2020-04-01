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Интерфакс-АВН

Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе

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Государственный секретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Государственный секретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo, Francisco Seco

Вашингтон. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе разговора в понедельник обсудили, как противодействовать распространению РФ и КНР той информации по коронавирусу COVID-19, которую США и НАТО считают ложной.

"Госсекретарь и генсек обсудили, как НАТО помогает координировать ответ союзников на COVID-19 и (говорили о - ИФ) важности противостоять распространению дезинформации и пропаганды, посвященных коронавирусу, от КНР и России", - говорится в заявлении Госдепа США.

Также, согласно заявлению, в разговоре Помпео выразил поддержку Вашингтона НАТО и трансатлантическому единству.

Кроме этого, Помпео и Столтенберг обсуждал грядущую встречу глав МИД стран НАТО и ситуацию в Афганистане. Стороны указали на необходимость для Афганистана сформировать представительное правительство, которое уделяло бы приоритетное внимание политическому урегулированию в стране и обеспечивало бы ее безопасность.

Со стороны администрации США уже звучали обвинения в адрес РФ, КНР и Ирана в том, что они занимаются распространением дезинформации по проблеме коронавируса.

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Страны
Афганистан
Иран
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
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