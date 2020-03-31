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Российская газета

"Триумфальное возвращение": китайское издание оценило реформу ВС РФ

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Источник изображения: rg.ru

Автор одного из самых популярных китайских интернет-порталов "Феникс" высоко оценил итоги широкомасштабной модернизации российской армии "эпохи Шойгу", приведя доводы о том, что сейчас Вооруженные силы РФ обладают гораздо большими возможностями и опытом, чем войска блока НАТО. Об этом сообщает "ИноСМИ".

По мнению китайского автора, результаты военной реформы, начатой нынешним министром обороны России в 2012 году, заметны в количестве, оснащении и "качестве" военных.

"Было увеличено число офицеров, в частности младшего офицерского состава, приостановлен процесс повсеместной замены дивизий на бригады, восстановлены такие крупные ударные формирования, как мотострелковые дивизии и танковые армии, началась военная реформа "эпохи Шойгу",- говорится в публикации портала "Феникс".

В нем также сказано, что за восемь лет Сергею Шойгу удалось создать в Западном военном округе подразделения, которые "структурно превосходили сухопутные войска стран НАТО и Восточной Европы". Кроме того, на боеспособности российской армии и укреплении ее имиджа в мире сказались успешные операции в Крыму и Сирии.

"После реформы Шойгу в ходе крупномасштабных учений "Восток-2018" и "Центр-2019" была проверена возможность мобилизации боевого и тылового личного состава целого военного округа в сжатые сроки. Из-за отставания в скорости мобилизации, в случае войны страны НАТО не смогут стянуть достаточное количество мобильных сил для противостояния России", - пишет автор статьи.

По его мнению, российская армия находится "на передовой современной войны, ведя нетрадиционные боевые действия в условиях политического хаоса", получая колоссальный опыт и практические навыки.

"Так в апреле 2018 года, на второй день после непростого инцидента с применением химического оружия в Восточной Гуте, российская военная полиция силой проникла на территорию, находящуюся под контролем антиправительственных сил, и провела разоружение, создав благоприятную обстановку для дальнейшей победы российско-сирийских войск в битве за Восточную Гуту", - привел пример китайский автор.


Яков Васильев

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