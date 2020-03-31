В Индии завод по созданию ракет и спутников перевели на производство масок и аппаратов ИВЛ

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В Индии заявили об очередной вынужденной мере в промышленном секторе. Так, Индийская организация космических исследований ISRO объявила о приостановке промышленной деятельности в сегменте производства ракет, спутников и их комплектующих.

Представители руководства ISRO отмечают, что мера эта является вынужденной в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Вместо производства аппаратных средств для космической отрасли предприятие в Керале переведено на производство средств дезинфекции, аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), баллонов с кислородом и медицинских масок.

Директор завода в Керале говорит о том, что на предприятии создают медицинское оборудование, которое может работать в течение длительного времени без подключения к сети.

Основная часть коллектива, не связанная непосредственно с производственным процессом, как заявлено, переведена на удалённую работу. В этой связи представителю сегмента управления предприятием задали вопрос: является ли удалённая работа на таком заводе безопасной с точки зрения защиты от утечки данных.

Ответ был следующим:

Наши коммуникационные и компьютерные сети безопасны и надежны, каналы защищены. И те, кто может работать из дома, работают из дома, в то время как критически важные операции выполняются путем развертывания необходимого персонала. При необходимости также проводится видеоконференция.