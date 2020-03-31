Войти
Военное обозрение

В Индии завод по созданию ракет и спутников перевели на производство масок и аппаратов ИВЛ

350
0
0

Источник изображения: Facebook/ISRO

В Индии заявили об очередной вынужденной мере в промышленном секторе. Так, Индийская организация космических исследований ISRO объявила о приостановке промышленной деятельности в сегменте производства ракет, спутников и их комплектующих.

Представители руководства ISRO отмечают, что мера эта является вынужденной в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Вместо производства аппаратных средств для космической отрасли предприятие в Керале переведено на производство средств дезинфекции, аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), баллонов с кислородом и медицинских масок.

Директор завода в Керале говорит о том, что на предприятии создают медицинское оборудование, которое может работать в течение длительного времени без подключения к сети.

Основная часть коллектива, не связанная непосредственно с производственным процессом, как заявлено, переведена на удалённую работу. В этой связи представителю сегмента управления предприятием задали вопрос: является ли удалённая работа на таком заводе безопасной с точки зрения защиты от утечки данных.

Ответ был следующим:

Наши коммуникационные и компьютерные сети безопасны и надежны, каналы защищены. И те, кто может работать из дома, работают из дома, в то время как критически важные операции выполняются путем развертывания необходимого персонала. При необходимости также проводится видеоконференция.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
ИТ
Медицина
Похожие новости
11.07.2018
Военные новости: "Тихоокеанский рубеж" (RIMPAC-2018). Особенности этого года
26.02.2013
Стартовала индийская ракета PSLV с семью спутниками
20.02.2013
Через призму угроз России
22.04.2011
Перспективы мирового вертолетостроения
07.07.2010
Интеллект для бронетехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:33
  • 32
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать