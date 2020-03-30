Россия вывела сразу 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане

С главной базы Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке 26 марта были выведены сразу 18 боевых кораблей. Внимание на это обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Среди вышедших с базы кораблей — ракетный крейсер «Варяг», эсминец «Быстрый», большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли «Советская гавань» и «Метель», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», госпитальное судно «Иртыш», а также суда снабжения.

Журнал «Корабел.ру» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Приморского региона сообщил 28 марта о начале учений в акватории Тихого океана с участием кораблей соединения охраны водного района. Одна из корабельных ударных групп отрабатывает нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника без выполнения фактических пусков ракет, отмечается в сообщении.