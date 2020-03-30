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Деловая газета "Взгляд"

Полк из Приморья в ходе учений С-400 поразил цели на полигоне в Бурятии

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Дислоцированный в Приморье зенитный ракетный полк поразил на полигоне Телемба в Бурятии гиперзвуковые мишени из С-400 в ходе учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе проведения боевых стрельб были уничтожены более десятка целей, представляющих собой ракеты-мишени типа "Армавир" и интеллектуальные гиперзвуковые [мишени] типа "Фаворит". Все мишени были поражены", – сообщили в округе, передает ТАСС.

Также военнослужащие провели стрельбы из ЗРК "Панцирь-С2".

Перед стрельбами зенитчики сдали зачеты для допуска к боевым пускам по целям, после учений полк получил оценку "отлично", добавили в ВВО.

С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, она может поражать средства воздушного нападения и разведки, включая самолеты с технологией "стелс" и другие воздушные цели в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

ЗРК "Панцирь-С" предназначен для противовоздушной обороны ближнего действия, прикрытия гражданских и военных объектов, включая комплексы ПВО большой дальности.

В феврале более 1 тыс. военнослужащих из подразделений ПВО из Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края приступили к учениям на полигоне Телемба (Республика Бурятия) по отражению ракетной атаки и атаки дронов.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
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