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ЦАМТО

В ВС РФ отмечается День зенитных ракетных войск ВКС

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Зенитно-ракетный комплекс С-75
Зенитно-ракетный комплекс С-75.
Источник изображения: Wikimedia

ЦАМТО, 8 июля. В составе Вооруженных Сил СССР 8 июля 1960 года был создан новый род войск и учреждена должность командующего зенитными ракетными войсками. Этот день принято считать Днем зенитных ракетных войск.

Традиционно 8 июля в воинских частях зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил проходят торжественные мероприятия. В этот день отмечают свой профессиональный праздник военнослужащие, чья служба обеспечивает мирное небо над страной.

Сегодня зенитные ракетные войска (ЗРВ) являются родом войск, входящих в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ. ЗРВ составляют основную огневую силу в системе противовоздушной (воздушно-космической) обороны и предназначены для защиты пунктов управления (ПУ) высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск (сил), важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения (СВКН) противника в пределах зон поражения зенитных ракетных комплексов.

ЗРВ выполняют задачи по уничтожению самолетов, вертолетов, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов противника, а также баллистических ракет средней дальности и оперативно-тактических ракет. Кроме того, ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника, могут привлекаться для уничтожения аэромобильных войск и воздушных десантов противника в полете.

Широкий спектр задач, стоящий перед зенитными ракетными войсками, а также разные условия, в которых возможно их применение, обусловил и разнообразие средств для их выполнения.

Так, сегодня в составе зенитных ракетных войск действуют комплексы, различающиеся по дальности применения, – ближнего действия, малой, средней дальности, дальнего действия. Комплексы ЗРВ могут иметь как ракетное вооружение – С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", так и ракетно-пушечное вооружение – "Панцирь-С". Зенитные ракетные системы и комплексы ЗРВ способны обеспечивать безопасность от поражения любыми средствами воздушного нападения, в любое время суток, в разных климатических и метеорологических условиях, на разных дальностях и высотах.

Военнослужащие ЗРВ ВКС регулярно повышают свое профессиональное мастерство в ходе практических мероприятий боевой подготовки, в том числе тактических учений с боевой стрельбой на полигонах Ашулук и Телемба.

В летнем периоде обучения с подразделениями зенитных ракетных войск предстоит провести 7 тактических учений с боевой стрельбой, 32 тактических учения в местах постоянной дислокации, несколько командно-штабных учений и тренировок.

Также боевым расчетам зенитных ракетных войск предстоит пройти профессиональную переподготовку в учебном центре зенитных ракетных войск на новые образцы вооружения и военной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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96К6 Панцирь-С1
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