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Военное обозрение

Кабмин Израиля открывает работу центра кризисного управления в бункере, строившемся на случай войны

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Источник изображения: Фейсбук/Армия обороны Израиля

Сообщается об экстренном распоряжении властей Израиля в связи с угрозой распространения коронавируса. Речь идёт о решении, принятом главой израильского кабинета министров Биньямином Нетаньяху, об открытии специального бункера кризисного управления страной.

Бункер кризисного управления построен в 2010 году в Иерусалимских горах. Объект находится на большой глубине – под землёй. Изначально его строили на тот случай, если Израиль столкнётся с полномасштабной войной, в условиях которых управление страной из административных зданий может оказаться невозможным.

По решению Нетаньяху, в специальном бункере будет собран специальный штаб, начинает действовать центр кризисного управления по принятию мер противодействия распространению COVID-19.

В пресс-службе израильского правительства отмечается, что работать такой центр планирует в течение всего времени кризиса, связанного с пандемией.

На сегодняшний день официальные данные Всемирной организации здравоохранения выглядят следующим образом: число заражённых в мире – 538660, умерших – около 24,2 тысяч, выздоровевших – 124110.

Наибольшее число инфицированных коронавирусом нового типа – в США (85840). Этой ночью США обогнали по этому показателю Китай и Италию. При этом летальность в США существенно ниже итальянской – 1,51% против 10,19%.

В России диагноз COVID-19 подтверждён у 845 человек. Смертей – 2 (обе – в Москве). Показатель смертности на данный момент один из самых низких в мире – 0,36%. Низкая статистика по летальности от коронавируса и в Израиле – около 0,29% при числе заболевших 2693 человека.

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