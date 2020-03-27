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ЦАМТО

Вертолеты Ми-8/171 получили кондиционеры нового поколения

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Холдинг "Вертолеты России"

ЦАМТО, 26 марта. Вертолеты типа Ми-8/171 впервые оснащены новой системой охлаждения воздуха грузовой кабины и кабины экипажа.

Первые машины с новым кондиционером, произведенные на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех), уже поставлены заказчику.

Особенностью разработки стало применение 3D-моделирования. В отличие от систем кондиционирования воздуха, где хладагентом является воздух, отбираемый от маршевых двигателей, данная система основана на принципах работы парокомпрессионных холодильных машин и имеет ряд преимуществ.

Созданный на базе парокомпрессионного холодильного цикла кондиционер позволяет значительно уменьшить затраты мощности маршевых двигателей вертолета, так как такая система дает возможность отказаться от необходимости отбора воздуха от двигателей. Применяемые в данной системе комплектующие агрегаты могут получать электропитание от наземного источника и от генераторов вертолета, что увеличивает их энергоэффективность и обеспечивает работу кондиционера на земле при отключенных двигателях с использованием вспомогательной силовой установки или наземного источника электропитания. Система обеспечивает понижение температуры на 8-10 град. С в грузовой кабине и кабине экипажа в течение 10-20 минут после включения агрегатов охлаждения.

"Освоение и применение современных технологий, комплексный подход к проектированию изделий – это гарантия создания новых систем жизнеобеспечения высокого технического уровня. На сегодняшний день усовершенствованные агрегаты охлаждения воздуха, обеспечивающие повышенный уровень комфортности в вертолете, входят в число важных факторов, определяющих конкурентоспособность машины", – отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

В состав системы охлаждения воздуха входит компрессор, испарительный блок для грузовой кабины и кабины экипажа, конденсорный блок, аккумулятор-отделитель жидкости, блок питания и система управления.

В отличие от применявшихся ранее кондиционеров, новая система дает возможность охлаждения не только грузовой кабины, но и кабины экипажа. Область применения вертолетов с данным кондиционером – страны с жарким и тропическим климатом, цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России".

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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Компании
Вертолеты России
У-УАЗ
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