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Выбор кондиционера: марки и их преимущества

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В современном мире иметь кондиционер дома или в транспортных средствах уже не считается чем-то роскошным. Связано это в большей степени с тем, что температура воздуха в теплое время года стала аномально высокой, количество деревьев в городах уменьшилось, а воздух стал грязнее от разных выбросов.


Очень важно правильно выбрать кондиционер, чтобы он подходил вам по техническим характеристикам, но также надо обращать внимание и на фирму-производителя. Она может многое сказать о качестве продукции. Например, кондиционер Мидеа, хоть и относится к классу бюджетных кондиционеров, однако имеет только положительные отзывы пользователей. О том, какие принципы работы разных кондиционеров и какие будут лучше всего для использования в быту и пойдет речь.

Принцип работы сплит-систем

Кондиционеры работают по принципу испарения жидкости. В основной части устройства происходит переработка жидкости в состояние газа. При таком процессе тепло поглощается и образованный газ придает прохлады. Испаритель, в котором это происходит, выполняет функцию охлаждения, а для распространения этой прохлады по всему помещению в конструкции устройства есть специальный вентилятор. Для кругооборота в структуре есть компрессор. Газ, выходящий из испарителя проходит охлаждение в конденсоре. Чтобы ускорить охлаждение применяют вентиляторы с высокой мощностью. Именно вентиляторы, а также компрессоры издают наибольший процент шума устройства. К шумным устройствам можно отнести кондиционер Daikin, поскольку у них очень мощные компрессоры.

Использование кондиционеров в быту

В домашних условиях обычно используют кондиционеры двух видов:

  • моноблоки;
  • сплит-системы.

Моноблоки - это кондиционеры, имеющие один блок, такие как оконные или переносные мобильные. Такие устройства выполняют свои функции хорошо и стоимость их небольшая. Сплит-системы состоят из нескольких блоков. Это могут быть такие виды кондиционеров:

  • кассетные;
  • те, которые вешают на стену;
  • канальные;
  • те, которые вешают на потолок;
  • те, которые вешают на пол;
  • колонные.

Одним из вариантов сплит-систем хорошего качества является кондиционер cooper&hunter и наиболее популярный вид его настенный.

Категории кондиционеров согласно качества, стоимости и надежности

Существует несколько категорий кондиционеров по этим признакам:

  1. Кондиционеры премиум-класса, которые выпускают в основном японские фирмы. Они используют все современные технологии защиты и самостоятельной диагностики.
  2. Средний класс кондиционеров по сравнению с предыдущим имеет более низкую цену, но по качеству и долговечности практически не уступает. Разница между первым и вторым классами заключается в меньшем шумоподавлении и сроке гарантии, а также другими мелкими параметрами.
  3. В третьей группе оказываются кондиционеры бюджетного сегмента, которые по качеству могут отличаться от первых двух категорий, но если вы будете пользоваться устройством от случая к случаю, то его будет достаточно.
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