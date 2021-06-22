Выбор кондиционера: марки и их преимущества

В современном мире иметь кондиционер дома или в транспортных средствах уже не считается чем-то роскошным. Связано это в большей степени с тем, что температура воздуха в теплое время года стала аномально высокой, количество деревьев в городах уменьшилось, а воздух стал грязнее от разных выбросов.

Очень важно правильно выбрать кондиционер, чтобы он подходил вам по техническим характеристикам, но также надо обращать внимание и на фирму-производителя. Она может многое сказать о качестве продукции. Например, кондиционер Мидеа, хоть и относится к классу бюджетных кондиционеров, однако имеет только положительные отзывы пользователей. О том, какие принципы работы разных кондиционеров и какие будут лучше всего для использования в быту и пойдет речь.

Принцип работы сплит-систем

Кондиционеры работают по принципу испарения жидкости. В основной части устройства происходит переработка жидкости в состояние газа. При таком процессе тепло поглощается и образованный газ придает прохлады. Испаритель, в котором это происходит, выполняет функцию охлаждения, а для распространения этой прохлады по всему помещению в конструкции устройства есть специальный вентилятор. Для кругооборота в структуре есть компрессор. Газ, выходящий из испарителя проходит охлаждение в конденсоре. Чтобы ускорить охлаждение применяют вентиляторы с высокой мощностью. Именно вентиляторы, а также компрессоры издают наибольший процент шума устройства. К шумным устройствам можно отнести кондиционер Daikin, поскольку у них очень мощные компрессоры.

Использование кондиционеров в быту

В домашних условиях обычно используют кондиционеры двух видов:

моноблоки;

сплит-системы.

Моноблоки - это кондиционеры, имеющие один блок, такие как оконные или переносные мобильные. Такие устройства выполняют свои функции хорошо и стоимость их небольшая. Сплит-системы состоят из нескольких блоков. Это могут быть такие виды кондиционеров:

кассетные;

те, которые вешают на стену;

канальные;

те, которые вешают на потолок;

те, которые вешают на пол;

колонные.

Одним из вариантов сплит-систем хорошего качества является кондиционер cooper&hunter и наиболее популярный вид его настенный.

Категории кондиционеров согласно качества, стоимости и надежности

Существует несколько категорий кондиционеров по этим признакам: