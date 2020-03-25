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Интерфакс-АВН

Военные на фоне коронавируса дистанционно отберут инновационные проекты для показа на форуме "Армия-2020"

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Новинки на Архимед-2016
Новинки на XIX Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны РФ на выставке "Архимед" дистанционно отберут инновационные проекты для демонстрации на форуме "Армия-2020", сообщает Минобороны РФ.

Форум изобретений и инновационных технологий "Архимед" пройдёт с 24 по 27 марта.

"Специалисты Минобороны России выберут новейшие разработки для демонстрации на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2020", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что инновационные проекты продемонстрируют на специальной экспозиции "Инновационный клуб" форума "Армия". В дальнейшем будет рассмотрена возможность их внедрения в интересах Вооруженных сил РФ и проведения исследований на базе лабораторий Военного инновационного технополиса "ЭРА".

В состав международного жюри салона второй год подряд входят представители Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационный исследований) министерства обороны России.

"В этом году "Архимед" проходит дистанционно. Экспертная комиссия и жюри оценит изобретения двойного назначения по конкурсным документам", - сказали в Минобороны РФ. Всего в этом году подано свыше 3 тысяч заявок на участие из 35 регионов России, в том числе из 14 высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций Минобороны России.

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