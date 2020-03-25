На сайте Минобороны РФ размещено видео отправки в Москву танков Т-90М "Прорыв"

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Министерство обороны РФ обнародовало видео погрузки новейших танков Т-90М "Прорыв". Боевая техника примет участие в параде Победы на Красной площади.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, для подготовки и участия в юбилейном военном параде 9 мая в Алабино отправлено более 30 единиц бронетанковой техники.

Это перспективные основные боевые танки Т-14 "Армата", а также Т-90М "Прорыв".

Кроме них, на торжественных мероприятиях мы увидим боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор" и тяжелые боевые машины пехоты Т-15 "Армата" с 57-мм боевым модулем "Кинжал" .

Необходимо отметить , что Т-90М и БМП "Армата" с "Кинжалом" примут участие в Параде впервые.

Всего же планируется задействовать 225 единиц различной военной техники.

Фото и видео Минобороны РФ