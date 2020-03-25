Войти
Вестник Мордовии

На сайте Минобороны РФ размещено видео отправки в Москву танков Т-90М "Прорыв"

343
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Министерство обороны РФ обнародовало видео погрузки новейших танков Т-90М "Прорыв". Боевая техника примет участие в параде Победы на Красной площади.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, для подготовки и участия в юбилейном военном параде 9 мая в Алабино отправлено более 30 единиц бронетанковой техники.



Это перспективные основные боевые танки Т-14 "Армата", а также Т-90М "Прорыв".

Кроме них, на торжественных мероприятиях мы увидим боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор" и тяжелые боевые машины пехоты Т-15 "Армата" с 57-мм боевым модулем "Кинжал" .

Необходимо отметить , что Т-90М и БМП "Армата" с "Кинжалом" примут участие в Параде впервые.

Всего же планируется задействовать 225 единиц различной военной техники.

Фото и видео Минобороны РФ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Т-15
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.08.2019
Работа кипит: новейшие Т-15, Т-16 и "Терминаторы" заметили в цехах УВЗ
27.06.2019
Какую технику представляет УВЗ на форуме "Армия-2019"
24.06.2019
Форум "Армия-2019" за несколько дней до открытия
14.03.2016
Звездный танк или патриотическое недоразумение?
23.09.2015
Больше, чем танк
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 08:15
  • 84
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 06:01
  • 155
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.03 05:29
  • 2
Лучший носитель «Цирконов» – самолет
  • 25.03 05:09
  • 1
Кто продолжил дело Берии
  • 25.03 05:00
  • 4
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 03:52
  • 1
В России создали инновационные стекла для сверхзвуковых истребителей
  • 24.03 23:01
  • 6
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 24.03 21:59
  • 26
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 24.03 20:07
  • 2
Феноменально живучие сирийские танки Т-72 Adra выдерживали 4 попадания ПТУР
  • 24.03 18:17
  • 3
Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР - Минобороны РФ
  • 24.03 17:57
  • 1
Готовится демонстратор технологий гибридной силовой установки перспективных самолетов
  • 24.03 15:12
  • 1
ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море
  • 24.03 14:49
  • 1
Дальнобойные САУ "Гиацинт-С" впервые применили как высокоточное оружие в рамках учения на полигоне Приамурья
  • 24.03 14:44
  • 1
Самые западные «Искандеры» России приведены в боевую готовность
  • 24.03 14:27
  • 7
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»