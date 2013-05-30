"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"



Боевые машины поддержки танков БМПТ производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на тренировке Парада Победы. Алабино, 06.04.2018.

Источник: РИА Новости / Россия сегодня Боевые машины поддержки танков БМПТ производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на тренировке Парада Победы. Алабино, 06.04.2018.Источник: РИА Новости / Россия сегодня

Первые БМПТ "Терминатор" поступили на Урал для испытаний

Десять БМПТ "Терминатор" поступят для войсковых испытаний в 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области, пункт постоянной дислокации соединения - город Чебаркуль. Вместе с тем внутри Минобороны РФ долгое время не было единого мнения по поводу применения данной машины. Смогут ли "Терминаторы" стать востребованной техникой у российских военных, - в материале "Газеты.Ru".

Первая партия боевых машин поддержки танков "Терминатор" будет поставлена в 90-ю гв. тд в третьем или четвертом квартале текущего года с целью проведения войсковых испытаний по уточнению форм и способов применения БМПТ при ведении боевых действий танковой дивизией, передает ТАСС.

Ранее командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин сообщал, что первые "Терминаторы" поступят в Центральный военный округ до конца 2018 года.

"К принятию на вооружение Терминатор" шел нелегко", - пояснил "Газете.Ru" высокопоставленный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, испытания машины начались еще в 2007 году, но военные долго определялись с тем, как и при каких обстоятельствах они будут применять машину этого типа. Единодушия по этому поводу в стенах Минобороны долгое время не было. И сомнения военных понять было можно.

"Чтобы своевременно обнаруживать танкоопасные цели, прежде всего противотанковые комплексы - как носимые, так и мобильные - БМПТ необходимо обладать развитыми и с лучшими характеристиками, чем у танков, средствами разведки", - пояснил "Газете.Ru" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Но сегодня, по мнению эксперта, по своим разведывательным возможностям БМПТ ничем не превосходят средства наблюдения и управления огнем тех же танков.

"То есть мы получаем машину равно с теми же возможностями - панорамный прицел, тепловизионный модуль и так далее, что и у основного боевого танка", - считает Мураховский.

Но по огневой мощи танк существенно превосходит БМПТ, подчеркивает специалист. Он обладает 125-мм орудием с осколочно-фугасным снарядом и ПТУР, запускаемой через ствол, причем ракета находится внутри забронированного пространства в отличие от БМПТ, где эти изделия размещены открыто.

В БМПТ экипаж - 5 человек, в танке - 3, и это к преимуществам БМПТ отнести тоже нельзя, подчеркивает собеседник издания.

По мнению Мураховского, это многовато для машины, которая в общем-то считается даже не основной боевой единицей, а машиной поддержки. Тем более, сейчас экипажи боевых бронированных машин комплектуются военнослужащими контрактной службы, а это в конечном итоге ведет к возрастанию стоимости эксплуатации техники.

"Наконец, очень важный фактор - БМПТ сегодня дороже танка", - особо подчеркивает Виктор Мураховский. В итоге становится понятным, почему Минобороны никак не могло определиться с ролью и местом БМПТ.

"Однако в этом плане "Терминатору" хорошо помогла Сирия", - заявил источник "Газеты.Ru" в российском ОПК. По его словам, несколько машин были отправлены в зону боевых действий и там очень хорошо проявили себя. Правда, не в качестве боевых машин поддержки танков - масштабных танковых боев в Сирии так и не было, - а как хорошо защищенные тяжелые боевые машины пехоты.

Полученный опыт тщательно изучается на предприятии-разработчике этой техники, и в конструкцию машины будут внесены все необходимые изменения.

Вместе с тем критически настроенные эксперты считают, что полученный боевой опыт в Сирии недостаточен, и участие всего в нескольких боях не позволяет накопить нужную статистику, чтобы на ее основе сформулировать обоснованные предложения по боевому применению БМПТ.

Разработчиками бронетанкового вооружения высказывается и такая точка зрения, что задачи, поставленные сегодня перед БМПТ, в будущем с существенно большей эффективностью решит тяжелая боевая машина пехоты, которая создается в настоящее время на базе перспективного танка Т-14 "Армата". Поэтому прибегать к масштабным закупкам БМПТ на этом этапе пока преждевременно, а лучше накопить опыт ее эксплуатации и боевого применения.

В частности, в настоящее время уже практически сформулирована идеология боевой системы будущего на базе тяжелой унифицированной гусеничной платформы "Армата". Предлагается уйти от таких штатных подразделений, как мотострелковая, танковая рота, и перейти к боевым модулям, то есть некоей совокупности боевых и обеспечивающих машин".

Состав минимального тактического модуля в этом случае мог бы выглядеть, например, следующим образом: один-два танка Т-14 "Армата", два-три тяжелых БМП Т-15, машина огневой поддержки с боевым модулем, оснащенным 57-мм орудием, боевая ударная машина с боевым модулем, оснащенным 152-мм пушкой, машина боевого управления и машина обеспечения.

Подобное подразделение будет обладать более высоким потенциалом по сравнению со штатными мотострелковыми и танковыми подразделениями, а самое главное - иметь равную подвижность и равную защищенность на поле боя. "Газета.Ru" ранее уже анализировала подобный вариант.

В этом году Минобороны России подписало первый контракт на поставку в войска 18 "Терминаторов". По большому счету, наименование "Терминатор" призвано повысить экспортную привлекательность машины этого типа, а на самом деле БМПТ называется у военных как объект 199 "Рамка".

Работы по этой теме велись, начиная с конца 1990-х годов, а сама идея возникла значительно раньше, еще в середине 1980-х годов, в разгар войны в Афганистане.

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов показал, что наибольшую опасность для боевых бронированных машин в условиях боя в плотной городской застройке и на пересеченной местности представляют ручные противотанковые гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.

Исходя и этого, БМПТ была в инициативном порядке разработана конструкторами "Уралвагонзавода" как средство прикрытия танков от бойцов, оснащенных РПГ и ПТРК. БМПТ, предполагали разработчики, должны действовать вместе с танками в едином бронированном боевом порядке и уничтожать цели, представляющие опасность для него, и атаковать любую цель.

"Терминатор" создан на базе основного боевого танка Т-90. Он оснащен двумя скорострельными 30-мм пушками, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, двумя автоматическими гранатометами АГС-17Д, а также ПТУР "Атака-Т". Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей, высокомобильных легкобронированных машин, живой силы противника.

Первым зарубежным покупателем "Терминаторов" стал Казахстан. Военное ведомство этой страны закупило не менее 10 БМПТ.

"Терминатор" впервые был показан в мае этого года в ходе парада Победы на Красной площади. Характерно, что механики-водители боевых машин поддержки танков, прошедших по главной площади страны, были представителями завода-изготовителя. В войсках эта машина на момент проведения парада в достаточной степени освоена еще не была.

"Минобороны России решение о закупке первой партии БМПТ уже приняло, - напоминает Виктор Мураховский, - поэтому поиск роли и места боевой машины поддержки танков в боевых порядках частей и соединений бронетанковых войск должен быть продолжен не только в ходе повседневной боевой учебы, но и желательно в ходе ведения боевых действий. Но пока БМПТ на полях сражений отработали весьма непродолжительное время".

Как считает эксперт, в этих целях должны быть проведены специальные исследовательские учения. "Еще с советских времен у нас есть хороший опыт проведения подобных мероприятий. Надо провести 2-3 таких учения, после которых можно будет уже сделать основательные и объективные выводы, - полагает специалист.

По мнению Мураховского, поскольку БМПТ предназначена для противоборства с противником на поле боя в условиях визуальной видимости, желательно, чтобы такие учения были двусторонними и с применением лазерных имитаторов стрельбы и поражения для всех средств, задействованных на подобном учении.

"К сожалению, такой возможностью мы сегодня не располагаем, поскольку необходимое оборудование нам могла поставить Германия, но в свете последних событий отношения с немецкими фирмами, занимающимися производством подобной продукции, расстроились", - напоминает Мураховский.

По его мнению, можно разыграть такое учение только с одной стороны, а оно, по мнению специалиста, объективной картины, к сожалению, не даст.

"Если говорить о реальном бое в ходе локальных конфликтов, то там задействованы в огромном большинстве случаев не наши организационно-штатные структуры, не наши военнослужащие, не наши системы боевого управления, поэтому к результатам боевого применения техники в ходе локальных конфликтов надо относиться критически. То есть опыт есть, но он весьма ограниченный", - замечает Мураховский.

"Поэтому до полного изучения всех обстоятельств к вопросам боевого применения БМПТ надо подходить с известной долей осторожности", - считает собеседник "Гаезты.Ru".

Михаил Ходаренок