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Интерфакс-АВН

Часть сотрудников Пентагона отправили на "удаленку" для защиты от коронавируса

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: © Фото : David B. Gleason

Вашингтон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - В Пентагоне приняли ряд дополнительных мер по защите сотрудников от коронавируса COVID-19, заявил глава американского оборонного ведомства Марк Эспер.

"Больше людей были отправлены на удаленную работу. Кроме того, мы уменьшили количество работающих пропускных пунктов, через которые можно попасть в Пентагон", - сказал он на пресс-конференции.

На этом мероприятии, организованном в Пентагоне, присутствовало лишь очень небольшое число журналистов. Они сидели на большом расстоянии друг от друга и от Эспера.

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США
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