Часть сотрудников Пентагона отправили на "удаленку" для защиты от коронавируса

Вашингтон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - В Пентагоне приняли ряд дополнительных мер по защите сотрудников от коронавируса COVID-19, заявил глава американского оборонного ведомства Марк Эспер.

"Больше людей были отправлены на удаленную работу. Кроме того, мы уменьшили количество работающих пропускных пунктов, через которые можно попасть в Пентагон", - сказал он на пресс-конференции.

На этом мероприятии, организованном в Пентагоне, присутствовало лишь очень небольшое число журналистов. Они сидели на большом расстоянии друг от друга и от Эспера.