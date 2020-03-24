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ЦАМТО

Новейший тяжелый механизированной мост поступил на вооружение военных инженеров ВВО в Приморье

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Мост ТММ-3М2
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.
Источник изображения: АО «Галичский автокрановый завод»

ЦАМТО, 23 марта. Новейший комплект ТММ-3М2 (тяжелый механизированный мост) поступил на вооружение инженерных подразделений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае.

В комплекте ТММ-3М2, состоящим из четырех машин на базе автомобилей КаМАЗ, усовершенствованы возможности по времени установки моста и мобильности.

К примеру, в новом образце техники заменена механическая лебедка для сборки и разборки моста на гидравлическую, она позволяет менять скорость складывания и раскладывания мостового блока, а следовательно и сократить время его установки. Также установлены видеокамеры заднего вида, для объективного контроля места укладки пролетов моста.

ТММ-3М2 служит для оборудования переходов шириной до 40 м через различные преграды на путях движения войск как на гусеничной, так и на колесной технике, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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