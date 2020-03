ВВС США хотят провести эксперимент с новой концепцией подготовки летного состава

Как сообщает американский веб-ресурс "The Drive" в материале Joseph Trevitchik "Air Force Wants To Acquire Losing T-X Jet Trainers To Help Revolutionize Pilot Training" , военно-воздушные силы США намереваются приобрести или арендовать некоторое количество южнокорейских учебно-боевых самолетов KAI T-50 Golden Eagle, проигравших в тендере по программе Т-Х выбранному для принятия на вооружение ВВС США учебно-тренировочному самолету совместной разработки Boeing и Saab, получившему название T-7A Red Hawk. Проигравший тендер Т-Х самолет Т-50 теперь требуется ВВС США для проведения эксперимента с предлагаемой радикально новой концепцией подготовки летного состава истребительной авиации.

Один из двух опытных образцов учебно-боевого самолета Lockheed Martin/KAI T-50A Golden Eagle (бортовой номер ТХ-2), принимавших участие в испытаниях в рамках конкурса по программе Т-Х ВВС США (с) Lockheed Martin

ВВС США без огласки пытаются взять в аренду небольшое количество реактивных учебно-тренировочных самолетов повышеной подготовки KAI T-50 Golden Eagle в ожидании получения первых новых солетов T-7A Red Hawk. Если сделка, которая на данный момент зашла в тупик, будет продолжена, самолет Т-50 должен быть использован для проведения концептуального эксперимента, который может привести к амбициозным и радикальным изменениям в системе подготовки летчиков истребительной авиации ВВС США.

Журнал "Aviation Week & Space Technology" 18 марта 2020 года опубликовал обновленный вариант запроса по малоизвестной программе RFX Боевого авиационного командования (Air Combat Command - ACC) ВВС США. Командование сообщило, что планирует заключить контракт с единственным поставщиком в виде техасской компании Hillwood Aviation на аренду от четырех до восьми самолетов T- 50 с требованиями обеспечения налета около 4500 летных часов и 3000 вылетов в год на ежедневной основе в течении пяти лет. Hillwood, дочерняя компания группы The Perot Group, заключила соглашение с южнокорейской корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) на представление самолета T-50 в Соединенных Штатах.

Это выглядело весьма странным с самого начала, учитывая, что Lockheed Martin в партнерстве с KAI продвигала вариант T-50А в тендере по программе T-X ВВС США. Boeing в партнерстве с Saab AB выиграл этот конкурс в 2018 году с самолетом новой разработки, получившим название T-7A Red Hawk. При этом Lockheed Martin по-прежнему числит T-50A в качестве предложения для "Advanced Pilot Training" на своем веб-сайте.

Боевое авиационное командование ВВС США хочет, чтобы T-50 тем временем помогли начать испытания совершенно новой концепции подготовки летного состава, также известной как проект Reforge. Генерал ВВС США Майк Холмс, который в настоящее время возглавляет Боевое авиационное командование, публично обнародовал эту концепцию в материале на веб-ресурсе "War On The Rocks" в январе 2019 года.

"То, как ВВС обучают летчиков, имеет корни в учебной архитектуре, которая была построена для того, чтобы выпускать летчиков во время Второй мировой войны", - написал Холмс. - "подготовка летчиков в 1930-х годах длилась 12 месяцев - и, несмотря на распространение GPS, стеклянных кабин, автопилотов и средств управления полетом с цифровым управлением, - сегодня она все еще длится 12 месяцев".

По своей сути, нынешняя система включает в себя трехэтапный процесс летной подготовки (Undergraduate Flying Training - UFT), первый этап которого является полностью наземным. На втором этапе курсанты поднимаются в воздух на турбовинтовых учебно-тренировочных самолетах T-6A Texan II. На третьем этапе, также известном как повышенная летная подготовка (Lead-in flight training - LIFT), будущие летчики переходят к обучению на специализированных типах самолетов в зависимости от их специализации. Те, кому суждено стать летчиками-истребителями, в настоящее время получают дополнительный налет на Т-6А, а затем переходят на реактивный учебно-тренировочный самолет Т-38 Talon. Самолетами Т-7А намечено в конечном итоге заменить Т-38.

Затем будущие летчики-истребители переходят на курс подготовки истребительной авиации (Introduction to Fighter Fundamentals - IFF), а после этого направляются в учебную часть (Formal Training Unit - FTU) для переучивания на конкретный тип боевого самолета, такого как F-15C/D Eagle или F-16C/D Viper.

Текущий процесс налагает большие трудности на будущих летчиков. В настоящее время летчик-курсант и его семья, если таковая имеется, должны полностью переводиться с одной авиабазы на другую три раза за промежуток времени менее двух лет.

3 марта 2020 года ВВС США признали, что испытывают нехватку 2100 летчиков. Это было признанием того, что застарелый недостаток численности летного состава все еще продолжается, и фактически положение даже несколько ухудшается, несмотря на осторожный оптимизм в прошлом году, что тенденция наконец пошла вспять. Ускорение и иное устранение препятствий для обучения новых летчиков, безусловно, может помочь переломить эту ситуацию.

План генерала Холмса предусматривает, что будущие летчики-истребители будут перемещаться только один раз, после завершения первых двух этапов UFT, на базу их будущей строевой истребительной эскадрильи. Они будут обучаться летать на Т-7А в учебном подразделении, а затем перейдут к обучению управлением назначенным им боевым самолетом в том же месте. Это избавит от необходимости отправлять этих людей на другую базу для проведения IFF, а затем переучивания в FTU на еще одной базе, прежде чем направлять их в действующую строевую эскадрилью.

В принципе, это значительно упростит учебный процесс и уменьшит трудности для будущих летчиков. В свою очередь, это, как надеются, ускорит весь процесс летной подготовки и сделает его более привлекательным для новобранцев. Это также позволило бы курсантам в процессе обучения создать ценные связи и получить опыт совместной работы с теми же людьми, с которыми они в конечном итоге вступят в бой. В настоящее время нет никакой гарантии, что летчики, покидающие FTU, попадут в ту же строевую эскадрилью.

Наличие учебных частей на самолетах Т-7А на одних базах со строевыми истребительными эскадрильями также может помочь облегчить другие учебные требования. T-7A потенциально могут служить самолетами-"агрессорами", обозначающими противника, для повседневных тренировок. Многие строевые истребительные части должны использовать свои собственные самолеты для этой роли, что становится все более дорогостоящим занятием, особенно когда речь идет о высоких затратах на час полета для эксплуатации современных малозаметных самолетов, таких как F-35 Joint Strike Fighter. Это также увеличивает износ ресурса планеров и расходует драгоценные летные часы высококлассных боевых самолетов.

В настоящее время ВВС США наняли семь различных частных подрядчиков для обеспечения боевой подготовки авиации на базах по всей стране, чтобы уменьшить эту оперативную и материально-техническую нагрузку. Тем не менее, наличие на постоянной основе на тех же базах, что и строевые истребительные части, самолетов Т-7А, которые могут использоваться для выполнения задачи обозначения противника, в дополнение к их учебным обязанностям, только предоставит дополнительные ресурсы в этом отношении. Боевое авиационное командование также обсуждает возможность использования специальной модификации легкого истребителя на базе Red Hawk, условно обозначаемой в настоящее время F/T-7X. Ранее уже отмечалось, что конструкция самолета Boeing-Saab уже очень близка к легкому истребителю, который может найти широкое применение помимо летной подготовки.

Наличие учебных самолетов Т-7А в сочетании со строевыми истребителями также может быть простым способом сохранения ресурса планера боевых самолетов, что в общем ВВС уже доказали в более ограниченных масштабах. Части, оснащенные малозаметным бомбардировщиками В-2А Spirit и самолетами-разведчиками U-2S Dragon Lady, имеют входящие в их состав самолеты T-38, которые помогают летчикам поддерживать минимумы летной подготовки и получать часы налета, не прибегая к полетам на одном из их самолетов основных типов, которые чрезвычайно дороги в эксплуатации. и ограничены количеством.

Проблема заключается в том, что ВВС США не планируют начать получение первых T-7A, которые предлагают расширенные возможности по сравнению с T-38, и которые Холмс считает необходимыми для реализации своего плана, до 2023 года, и ожидаюте достижения начальной оперативной готовности этого типа до 2024 года. Таким образом, Боевому авиационному командованию необходимо арендовать или иным образом приобрести промежуточный тип учебного самолета, чтобы начать экспериментировать с проектом Reforge и развивать его прямо сейчас. Поэтому необходимо получение T-50.

Понять, насколько хорошо работает проект Reforge, и какие изменения можно внести для его дальнейшей оптимизации, прежде чем на вооружении появятся T-7A, имеет смысл. Поэтому неясно, почему ВВС США до сих пор официально не заключили сделку с Hillwood на аренду T-50. "Aviation Week" сообщает, что компания отказалась комментировать данный проект.

Соглашение уже столкнулось с некоторыми препятствиями, так как Боевое авиационное командование впервые выпустило запрос информации по программе RFX, по-видимому, без особого привлечения внимания общественности, в мае 2019 года. Другая техасская компания Mission Support Systems (MSS) конкурировала с Hillwood за эту сделку. Однако компания сообщила "Aviation Week", что она услышала о запросе по RFX только после упоминания о нем в не связанной с этой программой презентации, касающейся отдельной попытки Учебного авиационного командования (Air Education and Training Command - AETC) ВВС США приобрести небольшое количество учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки, чтобы дополнить свои парк самолетов Т-38 Talon. Стареющий парк Т-38 в последние годы пострадал от ряда серьезных авиационных происшествий, и его обслуживание становится все более сложным.

MSS предложила арендовать реактивные учебно-боевые самолеты Leonardo M-346 итальянского производства для удовлетворения требований RFX. Компания Leonardo также участвовала в программе T-X, сначала вместе с Raytheon, а затем через свою собственную дочернюю компанию в США, с вариантом самолета M-346, известным как T-100.

Первоначальные требования по программе RFX включали требование сверхзвуковой скорости, - возможность, которую имеет самолет Т-50, но которой лишены многие другие представленные в настоящее время на рынке реактивные учебно-тренировочные самолеты повышенной подготовки, включая и М-346. ВВС США отменили это требование, что позволило MSS принять участие в конкурсе, но затем добавили новое требование, чтобы любой выбранный ими самолет был оснащен бортовой РЛС.

В настоящее время не существует серийной версии или варианта модернизации М-346 с РЛС. Эти самолеты имеют встроенную систему Embedded Tactical Training System (ETTS), имитирующую возможности различных систем, в том числе РЛС, в качестве экономичной замены. Наличие полнофункциональной РЛС, а также других систем, обычно встречающихся на настоящих истребителях, не является необходимостью даже для повышенного этапа летной подготовки пилотов реактивных самолетов. T-7A также будет использовать ETTS. Модификация легкого истребителя M-346FA имеет РЛС, но ее установка не совместима с учебными самолетами M-346.

У KAI T-50 всегда была установлена РЛС. Оригинальные T-50 для ВВС Южной Кореи имели импульсно-доплеровские РЛС с механическим сканированием Lockheed Martin AN/APG-67(V)4. Более новые вооруженные южнокорейские самолеты TA-50 оснащены израильской РЛС IAI Elta EL/M-2032. KAI также предлагает версию легкого истребителя FA-50 с РЛС EL/M-2032.

MSS сообщила "Aviation Week", что ВВС США выдвинули требования наличия РЛС, чтобы оправдать отклонение заявки MSS и заключение контракта с единственным поставщиком в лице Hillwood. Компания MSS предложила интегрировать импульсно- доплеровскую РЛС серии Leonardo Grifo на свои М-346 в течение 12 месяцев после получения контракта, - однако Боевое авиационное командование, по-видимому, отклонило это предложение.

"T-50 предоставляет усовершенствованные дисплеи, системы обучения и активную РЛС, необходимые для RFX. Вариант M-346 предоставляет усовершенствованные дисплеи и обучающие системы, необходимые для RFX, но в настоящее время у него нет активной РЛС, и сроки ее установки неизвестны ", - говорится в заявлении Боевого авиационного командования для "Aviation Week", - "Таким образом, только Т-50 отвечает основным требованиям к RFX".

Непонятно, опротестовывает ли MSS контракт по RFX с Hillwood, назначенной единственным поставщиком, что может частично объяснить, почему Боевое авиационное командование не продвинулось в реализации этого контракта. Также могут быть задействованы другие факторы, не последним из которых является все более широкое воздействие новой пандемии коронавируса COVID-19.

Проект Reforge в том виде, как его описывают сейчас, также чрезвычайно амбициозен, и неясно, действительно ли он вообще осуществим. Это может побудить Боевое авиационное командование отвергнуть его из-за различных проблем, включая кризис COVID-19 и планы ВВС США по сокращению бюджетов.

Несмотря на реальную критику генерала Холмса в отношении существующей централизованной системы подготовки летного состава, эта система ограничивает общее количество реактивных учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки, которые ВВС должны поддерживать в любой момент времени. Проект Reforge значительно расширит общее количество самолетов, которые должны будут обслуживать сервисные и логистические цепочки ВВС на каждой из действующих баз истребителей. Сохранение всех этих новых миниатюрных учебных центров в рабочем состоянии может создать свои собственные нагрузки на ресурсы ВВС, которые могут перевесить преимущества, в зависимости от точного количества Т-7А, которые Холмс ожидает получить на каждой базе.

В конечном итоге, Боевое авиационное командование может принять решение сохранить основу существующего учебного процесса и в дальнейшем реализовать концепцию интеграции проекта Reforge в существующую систему. Новый раунд программы сокращения числа военных баз (Base Realignment and Closure - BRAC) также может способствовать этому, концентрируя больше истребительных частей в меньшем количестве мест базирования.

Независимо от того, приобретет или не приобретет Боевое авиационное командование новые самолеты для проекта Reforge в конце концов, эта концепция, безусловно, может революционизировать систему подготовки летчиков-истребителей ВВС США. Надо надеяться, что ввиду нехватки летчиков, которая все еще составляет серьезную проблему для ВВС США, командование ВВС сможет начать экспериментировать, чтобы увидеть, действительно ли план Reforge сможет изменить правила игры.

Схемы подготовки летчиков истребительной авиации ВВС США, слева - действующая, справа - предлагаемая по проекту Reforge (с) War On The Rocks

Новые учебно-боевые самолеты Boeing / Saab T-7A Red Hawk, выбранные для принятия на вооружение ВВС США по программе Т-X (с) Boeing

Рекламное видео самолета Т-50А (с) Lockheed Martin :