Проблема нехватки летного состава в ВВС США

Как сообщает американское издание "Air Force Magazine" в материале Rachel S. Cohen, Jennifer-Leigh Oprihory "USAF Still 2,100 Pilots Short of Goal" , ВВС США на конец 2019 финансового года [30 сентября 2019 года] испытывали некомплект в 2100 человек летного состава, что составляет десятую часть от определенной штатной численности летчиков в ВВС в 21 тысячу человек. При этом усилия по уменьшению дефицита летного состава пока не увенчались успехом. Данные сведения содержатся в официальном письме руководства ВВС США, направленном для состоявшихся 3 марта 2020 года слушаний по данному вопросу в подкомитете по боеготовности Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Турбовинтовые учебно-тренировочные самолеты Beechcraft T-6A Texan II Учебного авиационного командования (Air Education and Training Command) ВВС США (с) Jeffrey Allen / ВВС США

Согласно приводимым данным, на конец 2016 финансового года [30 сентября соответствующего календарного года] ВВС США имели некомплект летного состава в 1555 человек, а к 2018 финансовому году некомплект вырос до 2000 человек летного состава (при штатной численности около 20 тысяч человек). При этом большая часть некомплекта традиционно приходится на летчиков истребительной авиации.

ВВС США в последние годы предприняли значительные усилия по увеличению количества обучаемого летного состава, предполагая к 2024 финансовому году довести численность вновь выпускаемых летчиков до 1480 человек в год. Тем не менее, хотя данный показатель был определен как требуемый еще пять лет назад, однако за эти пять лет довести подготовку новых летчиков до этой цифры не удалось. В 2019 финансовом году, как ожидалось, будет выпущено лишь 1300 новых летчиков - при заданном требовании в те же 1480. Тем не менее, это серьезное увеличение по сравнению с тем, что в 2015 финансовом году для ВВС было выпущено лишь около 1000 новых летчиков. В 2016 финансовом году было выпущено 1100 новых летчиков, в 2017 финансовом году - 1160, в 2018 финансовом году - 1109 и в 2019 финансовом году - 1279 человек.

При этом, однако, еще в 2017 году руководство ВВС определяло необходимый требуемый минимум численности новых летчиков в 1600 человек в год.

Проблема нехватки летного составав ВВС США усугубляется общей для военной авиации всех стран мира тенденцией оттока подготовленных летных кадров из военной авиации в гражданские авакомпании. В целом во всех видах вооруженных сил США в 2019 финансовом году, как ожидалось, будет выпущено 2200 новых летчиков, в то время как американские гражданские авиакомпании планировали подготовить для себя 5000 человек летного состава. Командование ВВС США предлагает принятие ряда мер для удержания летного состава в рядах ВВС, включая увеличение финансового содержания летчикам и введение социальных проектов для членов их семей - например, в области расширения доступа к образованию и трудоустройству.

27 февраля командующий Учебным авиационным командованием (Air Education and Training Command) ВВС США генерал-лейтенант Брэд Уэбб заявил, что причинами недостаточного количества подготавливаемых пилотов в 2020 году была нехватка учебных курсов, в сочетании с плохой погодой, проблемами с техническим обслуживанием учебно-тренировочных самолетов и недостатком летчиков-инструкторов. Командующий 19-й воздушной армией ВВС США генерал-майор Крейг Уиллс особо указал на недостаточную степень тхнической готовности парка учебно-тренировочных самолетов.

Бюджетный запрос ВВС США на 2021 финансовый год предусматривает выделение 9 млрд долл на финансирование 1,2 млн летных часов для подготовки летного состава. Также 275,7 млн долл запрашиваются на продолжение НИОКР по новому учебно-тренировочному самолету Boeing Saab T-7A Red Hawk, 222,4 млн долл на финансирование услуг частных подрядчиков по обучению и боевой подготовке, а 25,7 млн долл - на эксплуатацию наземных тренажеров.