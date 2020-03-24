Войти
Известия.ru

Контрактник Пентагона умер из-за коронавируса под Вашингтоном

181
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/The Pentagon

Сотрудник американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности скончался в результате заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, говорится на сайте Пентагона.

«С прискорбием сообщаем, что 21 марта в Кристал-Сити умер контрактник Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности. Ранее у него была обнаружена коронавирусная инфекция, он находился на лечении в местном госпитале», — сообщили в минобороны США.

В Пентагоне также выразили соболезнования его семье, коллегам и друзьям.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались не менее 340 человек. Накануне США вышли на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения инфекцией.

8 марта Италия вышла на первое место в мире по уровню смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент. Через 11 дней страна обогнала по числу погибших Китай.

По данным Worldometer на 22 марта, всего в мире коронавирусом SARS-CoV-2, впервые появившимся в китайском Ухане в конце 2019 года, заразились более 308 тыс. человек, выздоровели более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Китай
США
Похожие новости
06.12.2019
Россия построит десантные корабли лучше "Мистралей"
26.07.2017
Мореходная экономика академика Пашина
29.10.2015
Турция близка к принятию окончательного решения по выбору победителя тендера на поставку систем ПВО/ПРО T-LORAMIDS
26.01.2012
Объем российского военного экспорта в 2011 году составил около 12 млрд долларов - Сергей Чемезов
13.03.2009
В 2008 году общемировой объем поставок вооружений и военной техники составил 59,74 млрд долларов - АРМС-ТАСС
11.03.2009
Пакистан и Китай подписали контракт на производство 42 истребителей JF-17 "Тандер"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.03 01:43
  • 1
Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР - Минобороны РФ
  • 24.03 01:32
  • 78
Корабль SpaceX лопнул
  • 24.03 00:39
  • 220
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.03 00:22
  • 127
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 24.03 00:03
  • 6
Назван способ США убрать Россию из Сирии
  • 23.03 21:53
  • 18
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой
  • 23.03 20:13
  • 1
Рецензия на книгу «Солдаты необъявленных войн: силы специальных операций»
  • 23.03 19:42
  • 22
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 19:09
  • 2
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 23.03 18:24
  • 1
ВМС Украины сочли свои десантные катера превосходящими российские БДК
  • 23.03 18:16
  • 1
"Российские корабли медленнее": в Киеве рассказали о «Кентаврах»
  • 23.03 18:14
  • 2
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 23.03 17:25
  • 1
Почему ВПК США увлеклись производством мультфильмов?
  • 23.03 17:18
  • 90
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 23.03 17:06
  • 19
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие