Первый полет второго опытного образца модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М

Как сообщило 20 марта 2020 года информационное агенство ТАСС, второй опытный глубокомодернизированный ракетоносец Ту-22М3М совершил сегодня первый полет. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Как сообщил собеседник, это произошло на аэродроме Казанского авиазавода.

Второй глубоко модернизированный на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (КАЗ) ПАО "Туполев" дальний бомбардировщик Ту-22М3М (бортовой номер "06") в первом полете. Казань, 20.03.2020 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В пресс-службе ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию под управлением госкорпорации "Ростех") подтвердили факт полета, подчеркнув что его целью была оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы управления второго образца.

В пресс-службе также уточнили, что к испытательным полетам на Ту-22М3М ПАО "Туполев" приступит в ближайшее время.

Первый опытный Ту-22М3М поднялся в воздух 28 декабря 2018 года. Как ранее сообщал другой источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, к концу октября 2019 года самолет совершил 18 успешных полетов.