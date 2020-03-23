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ТАСС

Источник: второй опытный модернизированный Ту-22М3М совершил первый полет

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Ту-22М3М
Ту-22М3М.
Источник изображения: Дмитрий Пичугин/www.airforce.ru

Полет состоялся на аэродроме Казанского авиазавода

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Второй опытный глубокомодернизированный ракетоносец Ту-22М3М совершил сегодня первый полет. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как сообщил собеседник, это произошло на аэродроме Казанского авиазавода.

В пресс-службе ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию под управлением госкорпорации "Ростех") подтвердили факт полета, подчеркнув что его целью была оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы управления второго образца.

В пресс-службе также уточнили, что к испытательным полетам на Ту-22М3М ПАО "Туполев" приступит в ближайшее время.

Первый опытный Ту-22М3М поднялся в воздух 28 декабря 2018 года. Как ранее сообщал другой источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, к концу октября 2019 года самолет совершил 18 успешных полетов.

Самолет Ту-22М3М

Новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М совершил первый полет 28 декабря 2018 года. Полет проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут. Бомбардировщик пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

По информации ПАО "Туполев", ракетоносец обладает расширенным боевым потенциалом. Экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совфеда по обороне и безопасности, рассказывал, что модернизированная версия бомбардировщика сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Компании
ОАК
Ростех
Туполев
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
ГЗЛА
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