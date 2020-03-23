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Интерфакс-АВН

Минобороны сообщает о создании более 20 центров электронной картографии для помощи военным

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Центр ЭК МО РФ
Центр электронной картографии Минобороны РФ.
Источник изображения: http://kronshtadt.ru/

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - В Минобороны России созданы центры электронной картографии, обеспечивающие войска более качественными данными о местности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы завершили оснащение топогеодезических воинских частей современным оборудованием, позволяющим обеспечивать войска более качественными данными о местности", - сказал министр на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, создан 21 центр электронной картографии. "В них поставлены 894 аппаратно-программных комплекса, которые повысили эффективность топогеодезического и навигационного обеспечения Вооружённых Сил на 20%", - подчеркнул Шойгу.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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