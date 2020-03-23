Рособоронэкспорт предлагает мобильные госпитали, модули и отдельное оборудование для борьбы с эпидемиями

ЦАМТО, 20 марта. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) готово поставить иностранным заказчикам современные средства для диагностики, лечения и локализации вирусных и бактериальных инфекций.

"Рособоронэкспорт сегодня может предложить своим партнерам полный комплекс средств и оборудования для эффективной борьбы с большинством эпидемиологических угроз, в том числе с новыми вирусными инфекциями. В нашем каталоге есть мобильные госпитали с блоками для диагностики и лечения инфекционных заболеваний, посты контроля, обеззараживания и модульные объекты для изоляции и наблюдения за лицами, находящимися на карантине. Они автономны, комфортны для персонала и пациентов и могут быть установлены в кратчайшие сроки – от 1 до 6 суток", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Рособоронэкспорт предлагает своим партнерам созданный по модульному принципу полевой мобильный госпиталь (ПМГ) разработки и производства Корпорации "Проект-техника".

В стандартной комплектации в течение суток госпиталь способен оказывать квалифицированную медицинскую помощь раненым и больным в количестве до 300 человек. При этом возможна госпитализация порядка 30 человек на срок до 30 суток. По желанию заказчика, пропускная способность ПМГ, число койко-мест, а также врачебных кабинетов могут быть увеличены до требуемого количества.

Состав и количество медицинского оборудования и имущества могут варьироваться в зависимости от специализации и пропускной способности госпиталя, возможности пополнения расходных запасов в местах развертывания и других потребностей заказчика. Рособоронэкспорт готов обеспечить поставку дополнительных специализированных модулей и медицинского оборудования, в том числе инфекционных блоков, в нужном количестве.

Госпиталь способен передвигаться частично или в полном составе самостоятельно своим штатным транспортом (автомобили-контейнеровозы повышенной проходимости УРАЛ или КАМАЗ), а при перемещении на значительное расстояние – по железной дороге, воздушным и водным транспортом. Возможна установка медицинских модулей (при соответствующей доработке) на автомобильные базы заказчиков.

Кузова-контейнеры эксплуатируются как на шасси, так и на грунте. Для снятия кузовов с шасси используются кран или специальные погрузочно-разгрузочные устройства. Современные системы жизнеобеспечения гарантируют комфортные условия работы персонала в различных климатических зонах при температуре окружающего воздуха до +50 град. С.

Кроме того, Рособоронэкспорт предлагает своим партнерам автономный полевой лагерь закрытого цикла жизнеобеспечения для размещения до 500 чел (АПЛ-500). Он предназначен для создания необходимой инфраструктуры на неосвоенных местах. В лагере могут быть созданы комфортные условия для помещения на карантин граждан в случае эпидемиологической опасности.

Лагерь полностью автономен, что обеспечивается наличием санитарно-гигиенических модулей, модулей для хранения и очистки воды, хранения продуктов, кухни, хлебопекарни, электростанции, кондиционеров, модулей приема и обеззараживания и утилизации отходов. Для наблюдения за размещаемыми в лагере лицами он содержит модули медицинского обеспечения.

В составе лагеря имеется модуль контрольно-пропускного пункта, который Рособоронэкспорт может поставлять отдельно. Возможен вариант его отдельного размещения на границах территорий с действующим режимом карантина для контроля и медицинского обследования передвигающихся между городами или районами лиц для предотвращения распространения инфекционных и вирусных заболеваний.

Предлагаемые Рособоронэкспортом полевые мобильные госпитали и автономные лагеря российского производства прошли жесткую проверку как в условиях реальных боевых действий, так и в рамках проведения спасательных операций МЧС России, а также миротворческих акций и действий силовых ведомств и служб гражданской обороны других стран. И везде российская продукция зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, заслужив высокую оценку медицинского персонала и пациентов.

Помимо средств для диагностики, лечения и изоляции источников эпидемиологической угрозы, Рособоронэкспорт готов поставлять иностранным заказчикам системы технического контроля за соблюдением режима карантина и самоизоляции отдельных лиц. При помощи комплекса "Безопасный город", разработанного с участием входящих в Госкорпорацию Ростех компаний, с момента введения режима повышенной готовности 5 марта 2020 г. в Москве выявлено более 200 нарушений режима самоизоляции.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".