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Военное обозрение

В Китае негативно отреагировали на появление B-52 ВВС США к югу от Гонконга

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Источник изображения: Aircraft Spots

В китайских СМИ вышел материал, в котором представлены данные о перемещениях американской авиации «у китайских морских границ». Речь идёт о появлении американских стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США в районе Гонконга, а также об их полёте над Южно-Китайским морем.

Данные о появлении американских «стратегов» южнее Гонконга опубликованы 18 марта. Карта с маршрутом полёта появилась также на Aircraft Spots.

Появление американских стратегических бомбардировщиков у южных границ Китая на фоне борьбы с коронавирусом вызвало крайне негативную реакцию Китае.

Источник изображения: Aircraft Spots

На портале Sohu отмечается, что это «недостойное поведение». Автор материала напоминает, что американская военная активность фиксируется неподалёку от территориальных вод Китая и у его воздушных рубеже всё последнее время. Но когда страна борется с пандемией коронавируса нового типа, эти действия ВС США в Китае называют недопустимыми и не соответствующими статусу великой державы.

При этом Штатам напомнили, что им бы стоило сосредоточить свои усилия на борьбе с COVID-19, который распространяется и по самим США.

Из материала:

Но Трамп предпочитает агрессивную антикитайскую риторику на фоне того, что американские индексы который день идут вниз. Они отменяют крупнейшие военные учения в Европе, однако продолжают осуществлять провокационные действия у границ Китая.

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Страны
Китай
США
Продукция
B-52
Проекты
Военные учения
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