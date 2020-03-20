ВВС США закупят по два самолета А-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine

Как сообщается, ВВС США в марте 2020 года, наконец, выдали контракты на закупку турбовинтовых легких боевых самолетов Sierra Nevada/Embraer A-29В Super Tucano и Beechcraft AT-6В Wolverine - по два каждого типа - номинально для продолжения испытаний в рамках конкурса по бывшей программе ОА-Х, несмотря на то, что программа ОА-Х, видимо, прекращена и низведена до статуса "эксперимента" Light Attack Experiment (LAE), фактически закончившись безрезультатно.

Легкий боевой самолет Sierra Nevada/Embraer A-29В (ЕМВ-314) Super Tucano (бразильский регистрационный номер PT-ZNV, серийный номер 31400221), принимавший участие в предварительных испытаниях по тендеру [i]ВВС США по программе ОА-Х,(с) Ethan D. Wagner / ВВС США[/i]

Напомним, что ВВС США начали программу перспективного легкого боевого самолета ОА-Х еще в 2009 году (первоначально как Light Attack/Armed Reconnaissance - LAAR) в качестве возможной "недорогой" альтернативы использованию "настоящих" боевых самолетов, включая штурмовики А-10, в конфликтах "низкой" и "средней" интенсивности, при этом первоначально рассматривались планы приобретения от 100 до 300 легких боевых самолетов. Хотя номинально рассмативался широкий круг типов самолетов, однако фактически с самого начала фаворитом ВВС выступал бразильский турбовинтовой учебно-боевой самолет Embraer A-29В (ЕМВ-314) Super Tucano, продвигавшийся американской корпорацией Sierra Nevada Corporation (SNC), организовавшей его "отверточную" сборку из машинокомплектов в США на совместном предприятии с Embraer в Джэксонвилле (штат Флорида) для поставок в счет американской военной помощи "партнерам" США - Афганистану (26 самолетов), Ливану (шесть), а теперь и Нигерии (планируется поставка 12).

В качестве формального "чисто американского" конкурента к Super Tucano был выдвинут представленный компанией Beechcraft (входящей в состав корпорации Textron) самолет AT-6В Wolverine, являющийся специализированным ударным вариантом состоящего на вооружении ВВС США турбовинтового учебно-тренировочного самолета Beechcraft T-6 Texan II (лицензионный вариант швейцарского самолета Pilatus PC-9), хотя его характеристики были очевидно ниже, чем у Super Tucano (как впрочем и цена).

В начале 2018 года A-29В Super Tucano и АТ-6В были формально выбраны ВВС США претендентами в финальном этапе тендера ОА-Х, однако в итоге ВВС США все более утрачивали интерес к этой программе, которая окончательно "сдулась" к концу 2019 года. В представленном в феврале 2020 года проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год финансирование ОА-Х не предусматривается, что означает ее прекращение. Однако в октябре 2019 года ВВС США успели принять решение все же заказать по два экземпляра самолетов АТ-6В и А-29В для сравнительных испытаний в рамках "эксперимента" Light Attack Experiment (LAE).

Теперь это решение дошло до контрактации - корпорация Sierra Nevada 10 марта 2020 года получила контракт стоимостью 129 млн долл на поставку ВВС США двух самолетов A-29В Super Tucano, а компания Beechcraft в середине марта - контракт в 70,2 млн долл на поставку двух самолетов AT-6В Wolverine. Все самолеты должны быть поставлены к концу 2020 года, в сумму контрактов входит продолжение ОКР и обеспечение испытаний по теме.

Впрочем, сами американские источники сообщают, что у заказанных самолетов практически нет перспектив на дальнейшие отработки и полноценные испытания по LAE, и фактически все четыре самолета будут использованы в других целях. Сообщается, что оба Super Tucano будут использовать на авиабазе Харлбурт-Филд во Флориде в составе Командования сил специальных операций ВВС США для подготовки летчиков-инструкторов для обучения иностранного летного состава самолетов Super Tucano американской сборки, поставляемых за рубеж, а оба самолета AT-6В Wolverine будут использоваться Боевым авиационным командованием ВВС США в качестве опытных на авиабазе Неллис для отработки системы передового авианаведения AERONet (Airborne Extensible Relay Over-Horizon Network.

Как уже ранее сообщалось, в феврале 2020 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех самолетов Beechcraft AT-6C Wolverine Тунису.

Опытный образец турбовинтового легкого штурмового самолета Beechcraft AT-6В Wolverine (регистрационный номер N630LA), построенный для тендера ВВС США по программе ОА-Х, во время предварительных испытаний на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, 31.07.2017 (с) Ethan D. Wagner / ВВС США