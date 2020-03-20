Войти
ТАСС

Экс-командир: США не смогли обнаружить подлодку типа "Борей" из-за ее малой шумности

197
0
0
Атомный подводный ракетный крейсер "Александр Невский"
Атомный подводный ракетный крейсер "Александр Невский".
Источник изображения: © Олег Кулешов

Экс-командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид также отметил особое маневрирование подлодки

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Военные США не смогли обнаружить подлодку проекта 955 (шифр "Борей") "Александр Невский" во время межфлотского перехода из-за ее малой шумности и особого маневрирования. Об этом рассказал в интервью ТАСС по случаю Дня моряка-подводника экс-командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид.

"Что касается скрытности, то мы перекрываем [по этому показателю] не только свои корабли, но и иностранные. США "отдыхают" по сравнению с нашей малошумностью", - заявил Танковид, говоря о характеристиках "Александра Невского". По словам капитана, переход подлодки с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути (состоялся в 2015 году - прим. ТАСС) длился 42 дня, из которых "Александр Невский" 12 суток шел в надводном положении. Танковид отмечает, что Соединенным Штатам об этом походе стало известно, только когда подлодка пришла в Вилючинск на Камчатке.

"В результате привлечения сил флота, правильного использования возможностей крейсера и специального маневрирования обнаружить, а тем более следить за нами в процессе перехода у Штатов не получилось. Американцы проснулись после того, как мы пришвартовались к пирсу, то есть они нас вообще потеряли", - рассказал командир подлодки.

Танковид добавил, что из-за малой шумности, слабого следа, оставляемого в воде, и других низких показателей заметности российскую подлодку класса "Борей" может обнаружить не всякая из существующих иностранных субмарин. "Поэтому, даже форсируя Берингов пролив, где побережье США видно невооруженным глазом, мы остались необнаруженными и прошли мимо Американского континента тихо и спокойно", - отметил капитан.

Подлодка "Александр Невский"

"Александр Невский" - вторая атомная подлодка стратегического назначения проекта 955 "Борей". Была заложена на "Севмаше" (г. Северодвинск) 19 марта 2004 года, спущена на воду в ноябре 2010 года. Корабль был зачислен в состав Тихоокеанского флота в декабре 2013 года, но до 2015 года территориально оставался на Северном флоте для продолжения испытаний основного оружия - баллистической ракеты "Булава". Субмарина способна нести на борту 16 таких ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Компании
Севмаш
Проекты
955 Борей
СФ
ТОФ
Похожие новости
19.03.2020
Камчатские «Бореи» готовятся к стрельбе «Булавой»
24.05.2018
Неотразимый удар секретной "Булавы"
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
20.11.2017
"Супер-Борей". На что способен новый подводный ракетоносец "Князь Владимир"
10.08.2016
Бог глубин и его «Рубин»
18.02.2015
Носители мира — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 02:33
  • 180
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 20.03 00:43
  • 67
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 19.03 23:21
  • 2
США задействуют плавучий госпиталь для борьбы с коронавирусом
  • 19.03 21:45
  • 1
Уральские оборонщики высказали недовольство ценообразованием госзаказа
  • 19.03 21:36
  • 1
«Хаски» вместо "Ясеня": что известно о новых подлодках России
  • 19.03 20:04
  • 2
Украинская власть окончательно добивает авиастроительную отрасль
  • 19.03 19:19
  • 10
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 19.03 17:18
  • 2025
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.03 16:01
  • 16
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 19.03 13:14
  • 8184
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.03 13:13
  • 1
Эрдоган: один и без оружия
  • 19.03 13:08
  • 2
Путин подписал закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе
  • 19.03 11:40
  • 1
Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена
  • 19.03 10:41
  • 5
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 19.03 10:38
  • 1
Советская "Боевая метла" замечена на американском вездеходе