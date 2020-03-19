Главком ВМФ РФ подтвердил информацию о разработке АПЛ 5 поколения «Хаски» («Лайка»)

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В преддверии дня моряка- подводника главком ВМФ России Николай Евменов дал интервью ведомственному изданию «Красная звезда». Одна из частей интервью была посвящена атомным подводным лодкам уже реализованных проектов – 971 и 949.

Адмирал Евменов отметил, что ремонт и модернизация подводных лодок проекта 949 «Гранит» и 971 «Щука-Б» позволяет практически двукратно увеличить срок службы этих атомных субмарин.

Нужно отметить АПЛ проекта 949 «Гранит» в своё время трансформировался в проект 949А «Антей». Именно о развитии и модернизации этого проекта и идёт речь. Сам проект модернизации этих субмарин был разработан специалистами ЦКБ «Рубин» в 2011 году.

Преемниками проекта 971 «Щука-Б» являются проекты подводных лодок 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М». Головной подводный атомоход проекта 885 «Ясень» - подводная лодка «Северодвинск».

Адмирал Евменов:

Атомная подводная лодка «Вепрь», относящаяся к проекту 971, вернётся в состав флота уже в апреле – сразу после завершения ремонтно-модернизационных работ.

Рассказал главком и о работе по созданию подлодок 5-го поколения. Речь идёт о перспективных атомоходах проекта «Хаски» (или «Лайка»). Эти субмарины планируется оснащать гиперзвуковым противокорабельным оружием. Речь идёт о таком ракетном вооружении как «Циркон», который уже проходит испытания на флоте. Предполагаемых сроков постановки АПЛ нового поколения в ВМФ РФ пока не называется. Ранее высказывалось мнение о том, что ПЛ "Хаски" получат новую версию атомного реактора.