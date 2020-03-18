Российские военные провели учения с танками Т-72 на высокогорном полигоне в Таджикистане

Екатеринбург. 17 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Более 600 военных и более 100 единиц тяжелых вооружений и военной техники, включая танки Т-72, были задействованы в учениях военнослужащих 201-ой российской военной базы в Таджикистане, которые прошли в предгорьях Памира, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) РФ.

"Военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений 201-ой российской военной базы, дислоцированной в республике Таджикистан, уничтожили высокомобильные отряды прорывающегося противника в ходе тактических учений, стартовавших сегодня на высокогорном полигоне "Ляур". К учению привлекалось более 600 военнослужащих и более 100 единиц тяжелого вооружения и специальной военной техники", - говорится в сообщении.

По легенде учений, экипажи танков Т-72 в ходе маневренной обороны остановили прорыв высокомобильных отрядов противника, усиленных бронетехникой через высокогорный хребет. Российские танковые экипажи, поражая назначенные к уничтожению цели, создали условия для перегруппировки мотострелковых, минометных и разведывательных подразделений, находящихся в обороне. Военнослужащие, нанося удары во фланг отступающего противника, отработали тактику поисковых и рейдовых действий.