ВМС Австралии провели первые огневые испытания ракетного оружия с модернизированного фрегата класса ANZAC

ЦАМТО, 17 марта. ВМС Австралии провели первые огневые испытания ракетного оружия с недавно модернизированного фрегата класса Anzac (немецкий проект Meko А-200), который прошел обслуживание и ремонт в середине срока эксплуатации на верфи компании BAE Systems Australia.

Как сообщается в пресс-релизе австралийских ВМС, с борта первого модернизированного фрегата "Арунта" (Arunta), прошедшего 20-месячную программу усовершенствований, был произведен пуск ракеты "Си Спэрроу" (ESSM) класса "поверхность-воздух" у побережья Западной Австралии.

Испытания были проведены для подтверждения результативности проведенной программы модернизации на головном корабле и ее продолжения на оставшихся семи фрегатах данного класса ВМС Австралии.

Напомним, что ВМС Австралии провели церемонию приемки фрегата "Арунта" класса Anzac, который прошел обслуживание и ремонт в середине срока эксплуатации на верфи компании BAE Systems Australia, 18 июня 2019 года. Работы по обслуживанию и испытанию обновленных систем корабля по программе AMCAP (Anzac Mid Life Capability Assurance Program) проводились в течение 20 месяцев.

Сроки эксплуатации всех восьми имеющихся фрегатов класса Anzac ВМС Австралии будут продлены до того момента, пока они не будут заменены новыми фрегатами в рамках программы "Хантер" (Hunter), тендер на строительство которых недавно завершился (его победителем стал британский проект "Тип-26").

AMCAP является частью правительственной программы по обеспечению боевой готовности фрегатов класса Anzac общей стоимостью около 1,2 млрд. австр. долл., выполняемой оборонной промышленностью Австралии (прим. ЦАМТО: совместными предприятиями с западными компаниями).

"Арунта" – первый прошедший восстановительный ремонт корабль. На текущий момент верфь BAE Systems в Хендерсоне (Западная Австралия) завершает обслуживание и ремонт двух фрегатов класса Anzac – "Анзак" (Anzac) и "Перт" (Perth). Недавно начались работы по модернизации фрегата "Варрамунга" (Warramunga).

Корабли получат полный комплекс обновлений в середине срока эксплуатации, включающий модернизацию систем вентиляции, установку новых канализационных систем, усовершенствование дизельных двигателей для повышения мощности и эффективности, замену имеющейся РЛС и СУО компании CEA Technologies, полную замену комплекта системы связи. На модификацию и ремонт в сухом доке отводится 12 месяцев.

BAE Systems Australia объявила о завершении проведения обслуживания и ремонта в середине срока эксплуатации фрегата "Арунта" 30 ноября 2018 года. Затем корабль проходил морские ходовые испытания, а сейчас начались испытания боевых систем. Оставшиеся семь фрегатов будут возвращены в состав ВМС Австралии поэтапно в период до 2023 года.