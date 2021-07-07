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ЦАМТО

BAE Systems Australia завершает модернизацию четвертого фрегата класса ANZAC

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Фрегат HMAS Perth
Фрегат HMAS Perth класса Anzac.
Источник изображения: www.aspistrategist.org.au

ЦАМТО, 6 июля. Компания BAE Systems Australia завершает обслуживание и ремонт в середине срока эксплуатации по программе AMCAP (Anzac Mid Life Capability Assurance Program) четвертого фрегата (157) "Перт" (Perth) класса ANZAC (немецкий проект Meko А-200).

Как сообщает Jane's, корабль 1 июля после завершения ремонта и модернизации был выведен из сухого дока и спущен на воду на предприятии компании в Хендерсоне (Западная Австралия). Завершена модернизация радиолокационных систем фрегата, систем связи и зон обитания экипажа, что являются основной частью программы AMCAP.

Далее на фрегате будет выполнен заключительный этап программы модернизации, а в состав австралийского флота он будет возвращен в 2022 году. Ходовые испытания и сертификация фрегата намечены на начало следующего года.

Работы проводятся альянсом WAMA (Warship Asset Management Agreement), являющегося совместным предприятием BAE Systems Australia, SAAB Australia и Naval Ship Management при долевом участии правительства Австралии.

Военно-морские силы Австралии 18 июня 2019 года провели церемонию приемки первого фрегата "Арунта" класса ANZAC, который прошел обслуживание и ремонт в середине срока эксплуатации на верфи компании BAE Systems Australia. Работы по обслуживанию и испытанию обновленных систем корабля по программе AMCAP проводились в течение 20 месяцев. Второй корабль, "Анзак", был передан ВМС Австралии 9 июня 2020 года, третий фрегат, "Варрамунга" (Warramunga), завершает морские испытания.

Сроки эксплуатации всех восьми имеющихся фрегатов класса ANZAC ВМС Австралии будут продлены до того момента, пока они не будут заменены новыми фрегатами по проекту "Хантер" (Hunter), тендер на строительство которых недавно завершился и победителем которого стал британский проект "Тип-26".

Программа AMCAP является частью правительственной программы по обеспечению в боевой готовности фрегатов класса ANZAC общей стоимостью около 1,2 млрд. австр. долл., которая выполняется оборонной промышленностью Австралии (прим.ЦАМТО: совместными предприятиями с западными компаниями). На текущий момент верфь BAE Systems Australia в Хендерсоне (Западная Австралия) также проводит обслуживание и ремонт пятого фрегата класса ANZAC, "Тувумба" (Toowoomba).

Корабли получат полный комплекс обновлений в середине срока эксплуатации, включающий модернизацию систем вентиляции, установку новых канализационных систем, усовершенствование дизельных двигателей для повышения мощности и эффективности, замену имеющейся РЛС и СУО компании CEA Technologies, полную замену комплекта системы связи. На модификацию и ремонт в сухом доке отводится 12 месяцев. Все восемь кораблей должны быть возвращены в состав ВМС Австралии поэтапно в период до 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Компании
BAE Systems
SAAB
Проекты
2020-й год
Type 26
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