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Российская газета

Пентагон признал бесполезность дрона MQ-9 Reaper против России и КНР

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Источник изображения: U.S. Air Force Photo/wikipedia.org

Американские ВВС ищут замену разведывательно-ударным беспилотникам MQ-9 Reaper, так как они уязвимы для современных средств ПВО. Заменить дорогостоящие аппараты предполагается более дешевыми дронами.

Как сообщает издание Defense News, на протяжении 20 лет беспилотник MQ-9 Reaper был "рабочей лошадкой" американских ВВС на Ближнем Востоке, обеспечивая как наблюдение, так и возможность наносить удары по различным целям.

Однако для конфликтов с высокотехнологичным противником он уже не годится, заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер. Данные аппараты предполагается сменить на недорогие дроны.

Отметим первый полет беспилотника MQ-9 Reaper состоялся 2 февраля 2001 года. Дрон оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 15 000 метров. Максимальная продолжительность полета MQ-9 Reaper равна 24 часам. Дальность полета - 1 900 километров. Размах крыла - 20 метров. Грузоподъемность - 1 700 килограммов. С 2007 года MQ-9 Reaper активно используются в Афганистане, Ираке и других странах Ближнего Востока.


Николай Грищенко

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